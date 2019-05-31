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Стало известно, кто на самом деле придумал финал "Игры престолов"

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Автор культовой саги "Песнь Льда и Пламени" писатель Джордж Мартин лично придумал финал последнего сезона культового сериала "Игра престолов 8".

Об этом рассказал актер Айзек Хемпстед-Райт, который сыграл Брана Старка в ленте, уточнив, что сам узнал от шоураннеров Дэвида Беньоффа и Д. Б Уайсса, передает WhatCulture.

"Они сказали мне, что есть две вещи, которые Мартин запланировал для Брана. Это откровение, связанное с Ходором, и то, что Бран станет королем. Это нечто особенное — быть непосредственно вовлеченным в то, что является частью видения автора. И это действительно отличный способ завершить историю", – признался Айзек.

"Игра престолов" - Санса, Бран, Джон, Арья

"Игра престолов" - Санса, Бран, Джон, Арья

Instagram@gotinsider

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По ему мнению, Бран прекрасно подходит для этой роли. Ведь король не обременен личными привязанностями или тайным планом, но обладает пониманием вселенной.

"Думаю, он станет действительно хорошим королем. Возможно, и будет ощущаться недостаток в по-настоящему эмоциональном лидере, что тоже хорошее качество для короля или королевы. Но в то же время спорить с Браном не получится. Он такой: "Нет, я знаю все", – добавил актер.

Айзек Хемпстед-Рай

Айзек Хемпстед-Рай

Instagram@isaachwright

Как сообщал OBOZREVATEL, шестая серия финального сезона сериала "Игры престолов" с русским переводом появилась со значительной задержкой, что вызвало ажиотаж в сети. Фанаты остались недовольны тем, как завершилась история. Они считают, что сценаристы недоработали и могли сделать лучше.

Они даже подписали петицию с требованием "переснять" его. Многие считают, что шоураннеры просто свернули проект, не дав возможности объяснить телезрителям многие моменты.

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Персона
Джордж Мартин
Теги
Игра престолов 8сериал
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