"Однажды в Голливуде": когда выйдет в Украине и где смотреть онлайн

26 июля 2019 года выйдет новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. В Украине лента выйдет в прокат 8 августа.

Согласно опубликованному синопсису, действие фильма разворачивается во время убийств, связанных с Чарльзом Мэнсоном. Фильм расскажет об актере, который на фоне успеха одного телевизионного сериала пытается пробиться в киноиндустрию. Того же самого хочет его дублер.

В сети фильм появится ориентировочно в конце сентября. Легально посмотреть "Однажды в Голливуде" в Украине можно будет через следующие ресурсы: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv и Sweet.tv. Эти сервисы не нарушают авторские права и законодательство.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 мая состоялась премьера финальной серии культового сериала "Игра Престолов". Многие поклонники саги остались недовольны тем, как завершилась история. Они считают, что сценаристы недоработали и могли сделать лучше.

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