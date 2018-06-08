Критики назвали топ сериалов с худшими и лучшими концовками

Критики издания USA Today составили рейтинг самых нелогичных и скучных концовок сериалов, а также отметили и сериалы, финал которых порадовал зрителей.

На первом месте анти-рейтинга оказался ситком "Как я встретил вашу маму". На втором месте – "Сайнфелд". Критики заявили, что финал оказался просто нелепым. На третьем – культовый "Остаться в живых", в финале которого все персонажи оказались запертыми в чистилище.

Также в списке оказались "Зачарованные", последние серии которых посчитали слишком слабыми, и "Декстер", где главный герой решил стать лесорубом и подстроить свою смерть.

В списке лучших финалов оказались такие сериалы, как "Клиент всегда прав", "Ньюхарт", "Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш" и "Звездный крейсер Галактика".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что звезда культового сериала 2000-х "Темный ангел" Джессика Альба растрогала своих поклонников детским фото, которое было сделано более 27 лет назад.