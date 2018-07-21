Критики назвали самый возмутительный фильм года

Фильмом, который вызвал самое большое количество возмущений со стороны зрителей за последний год, был назван фантастический экшн "Логан" с Хью Джекманом в главной роли.

Как отмечается на сайте Британского совета по классификации фильмов, именно к "Логану" у кинолюбителей нашлось наибольшее число претензий и поводов критиковать картину.

Согласно источнику, лента Джеймса Мэнголда в 2017 году получила 20 официально зарегистрированных жалоб. Большинство зрителей указали на тот нюанс, что "Логан", изобилующий сценами насилия и жестокости, получил возрастной рейтинг "15+" ("15 лет и старше").

В свою очередь, в Британском совете подчеркнули, что фильм все же больше сконцентрирован на экшн-сценах, чем на садизме.

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В предыдущие годы лидерами среди самых возмутительных киноработ становились фильмы, получившие от 40 до 50 негативных отзывов. В 2017-м количество жалоб сократилось до 262 по сравнению с 371 жалобой в предыдущем году.

На второй строчке самых критикуемых оказался "Конг: Остров черепа" с шестью жалобами, третье место разделили "Чужой: Завет", "Призрак в доспехах" и "Оно" по мотивам одноименного романа Стивена Кинга - фильмы получили по пять жалоб.

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