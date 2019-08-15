"Форма "русского мира": в Украине объяснили опасность "Сватов"

Скандальный сериал "Сваты" студии "95 квартал" является тонкой формой "русского мира" в Украине.

Такое мнение выразил известный радио- и телеведущий, сооснователь "Громадського радiо" Андрей Куликов в интервью изданию "ФАКТЫ", уточнив, что зрителям внушается мысль, будто на постсоветском пространстве живут одинаковые люди.

"Господин Зеленский вместе со своими коллегами очень долго был одним из активных создателей "русского мира". Не такого явного, как "духовные скрепы", лозунги о матушке-России и так далее, а очень тонкого. Действие во всех фильмах "95 Квартала", за исключением разве что "Слуги народа", где идет привязка к Украине, происходит в безвоздушном пространстве", – сказал он.

Владимир Зеленский (слева), Евгений Кошевой (по центру) instagram/kvartal95official

Кликов уточнил, что те же "Сваты" совершенно не имеют под собой украинской принадлежности. А в сериале, по его словам, показывается скорее жизнь на постоветском пространстве, чем в нашей стране.

"Вот! Там слышен наигранный квазиукраинский акцент, который на самом деле с украинским ничего общего не имеет. Реальной украинской жизни – с плюсом или минусом – там нет. Внушается мысль, что на постсоветском пространстве "мы все одинаковые", – добавил он.

"Сваты" Кадр из сериала

Куликов также рассказал, что периодически смотрит российские и украинские сериалы, пытаясь найти там признаки, указывающие на географическую принадлежность картины.

"Но в российских, кроме номеров на машинах и одного-двух упоминаний, скажем, о префекте или федеральном округе, тоже нет привязки к реальной российской жизни. Это рассчитано, чтобы зритель в Украине, Казахстане или Латвии мог воскликнуть: "Такое же может случиться и со мной", – сказал он.

"Сваты 4" Кадр из сериала

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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