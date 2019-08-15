"Форма "русского мира": в Украине объяснили опасность "Сватов"

Скандальный сериал "Сваты" студии "95 квартал" является тонкой формой "русского мира" в Украине.
Такое мнение выразил известный радио- и телеведущий, сооснователь "Громадського радiо" Андрей Куликов в интервью изданию "ФАКТЫ", уточнив, что зрителям внушается мысль, будто на постсоветском пространстве живут одинаковые люди.
"Господин Зеленский вместе со своими коллегами очень долго был одним из активных создателей "русского мира". Не такого явного, как "духовные скрепы", лозунги о матушке-России и так далее, а очень тонкого. Действие во всех фильмах "95 Квартала", за исключением разве что "Слуги народа", где идет привязка к Украине, происходит в безвоздушном пространстве", – сказал он.
Владимир Зеленский (слева), Евгений Кошевой (по центру)
instagram/kvartal95official
Кликов уточнил, что те же "Сваты" совершенно не имеют под собой украинской принадлежности. А в сериале, по его словам, показывается скорее жизнь на постоветском пространстве, чем в нашей стране.
"Вот! Там слышен наигранный квазиукраинский акцент, который на самом деле с украинским ничего общего не имеет. Реальной украинской жизни – с плюсом или минусом – там нет. Внушается мысль, что на постсоветском пространстве "мы все одинаковые", – добавил он.
"Сваты"
Кадр из сериала
Куликов также рассказал, что периодически смотрит российские и украинские сериалы, пытаясь найти там признаки, указывающие на географическую принадлежность картины.
"Но в российских, кроме номеров на машинах и одного-двух упоминаний, скажем, о префекте или федеральном округе, тоже нет привязки к реальной российской жизни. Это рассчитано, чтобы зритель в Украине, Казахстане или Латвии мог воскликнуть: "Такое же может случиться и со мной", – сказал он.
"Сваты 4"
Кадр из сериала
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.
Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.
В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.
Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.
С 1 июля в Украине начали показ шестого сезона "Сватов".
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