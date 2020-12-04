Финал сериала 'Леденящие душу приключения Сабрины': появился трейлер ленты

Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона нашумевшего сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Его премьера состоится 31 декабря этого года.

Всего ожидается восемь эпизодов. Главную роль в киноленте сыграет Кирнан Шипка. Подробней о новом сезоне – читайте далее в материалеOBOZREVATEL.

В новом сезоне Сабрина снова будет бороться с Дьяволом, но на этот раз у нее будет большая поддержка. Из-за того, что она нарушала пространство и время, обе ее версии теперь могут существовать одновременно.

Теперь юная ведьма и Королева ада, и жительница Гриндейла, над которым нависла новая угроза.

Кроме того, за ней начинают охотиться представители темного мира. Мрачные события преследуют ее, не давая спокойно жить. Все это вынуждает Сабрину полностью изменить взгляды на жизнь.

Отметим, что первый месяц зимы порадует множеством кинопремьер. Но любители сериалов также смогут найти, что посмотреть.

Также в кинотеатрах после отмены карантина выходного дня нова анонсировали выход долгожданных фильмов. Так, начиная с 5 декабря у вас будет возможность посмотреть несколько кинолент.

А известный сценарист Чарли Брукер создаст для Netflix фильм о событиях 2020 года. Одну из ролей в киноленте исполнит Хью Грант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в cети появился тизер первого из двух праздничных спецэпизодов популярного сериала HBO "Эйфория", который рассказывает о проблемах современных подростков.