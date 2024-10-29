Звезды сериала 'Волшебники из Вейверли' посетили премьеру фильма: как изменились актеры за 17 лет. Фото

Спустя 17 лет после премьеры американского ситкома "Волшебники из Вейверли", состоявшейся 12 октября 2007-го, актерский состав фантастической ленты предстал перед публикой. Любимцы телезрителей посетили торжественное мероприятие по случаю первопоказа кинокартины "Волшебники вне Вейверли", что станет спинофом к популярному проекту Disney Channel.

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Звезды многосерийной ленты собрались в Лос-Анджелесе, чтобы отпраздновать выход на экраны продолжения фильма, который был для многих важным шагом в начале карьеры, сообщает People. Большинство актеров приняли участие в создании фантастического проекта в подростковом возрасте, поэтому успели сильно измениться через 17 лет после премьеры.

Селена Гомес

В кинокартине "Волшебники из Вейверли" американская артистка Селена Гомес сыграла одну из главных ролей, волшебницу Алекс Руссо. Тогда знаменитости удалось ярко заявить о себе, как талантливой актрисе, поэтому сейчас она появляется в самых кассовых работах мировой индустрии кино. Кроме того, селебрити активно развивает свою певческую карьеру, создавая треки, которые приобретают незаурядную популярность среди слушателей.

Дэвид Генри

Воплотившись в роль старшего брата Алекса, Джастина Руссо, Дэвид Генри стал любимцем мировой аудитории. Актерскую карьеру артист начал еще в 9 лет, однако в течение длительного времени получал лишь второстепенные роли, а пройдя прослушивание в "Волшебники из Вейверли", уверенно ворвался в индустрию кино.

Мария Кенелс-Баррера

Звезда сериала Disney Channel Мария Кенелс-Баррера, сыгравшая маму юных волшебников Терезу Руссо, обрела всемирную узнаваемость после появления в фантастической картине. Участие в ленте помогло знаменитости одержать премии "ALMA" и "Imagen Awards". Позже звезда получила роль в культовом сериале "Теория большого взрыва".

Грегг Салкин

Несмотря на то, что в ленте "Волшебники из Вейверли" Грегг Салкин сыграл второстепенного персонажа – парня Алекс Руссо, появлявшегося в двух сезонах Мейсона Грейбека, ему удалось крепко закрепиться в индустрии кино. Сначала звезда участвовал во многих проектах Disney Channel, а впоследствии стал звездой Marvel, появившись в ленте "Беглецы".

Джош Суссман

Наиболее известной ролью Джоша Суссмана стал Хью Нормус в "Волшебники из Вейверли". После появления в картине актер продемонстрировал свою талантливую игру, поэтому его начали приглашать присоединиться к разножанровым проектам.

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