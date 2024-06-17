Звезда сериала 'Дом дракона' Оливия Кук рассказала о 'вырезанных сценах' со 2 сезона: это станет шоком для зрителей

Американский сериал "Дом дракона" снова вернулся на экраны после двухлетнего перерыва. Актриса приквела Оливия Кук, сыгравшая Алисенту Хайтауэр, рассказала, что, из-за определенного количества "вырезанных сцен", развитие событий во втором сезоне удивит ценителей фильма.

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В первом эпизоде раскрываются сексуальные отношения между бывшей супругой короля Висериса и сэром Кристоном Коулом, который нарушил принятый обет целомудрия, получив титул члена гвардии Висериса. По мнению звезды, это может шокировать зрителей, ведь они не видели никаких кадров, отражающих начало их романа, пишет Metro.co.uk.

Из первых сцен становится понятно, что Алисента Хайтауэр наслаждается новыми отношениями с рыцарем, забыв прошлое "бремя", которое она испытывала с королем. Появление новых отношений в сериале может быть несколько непонятным для зрителей, ведь они не узнают, откуда те берут начало.

"Это интересно, потому что были моменты, которые намекали на это во втором сезоне, но вы знаете, ради соответствующего хронометража все просто вырезали", – рассказала звезда.

К тому же актриса отметила, что такое развитие событий шокирует поклонников, ведь раньше Алисента осуждала Кристона, нарушившего предоставленную клятву с Рейнирой.

Оливия Кук призналась, что решение "вырезать" сцены начала отношений вызвало определенные трудности с отражением предыстории, несмотря на то, что она, вместе со своим партнером знала, что все произойдет именно такое.

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