Звезда 'Очень странных дел' и новый главный актер: что известно о продолжении 'Острых козырьков'

Популярная франшиза "Острые козырьки" получает продолжение в формате нового сериала. Проект станет следующим этапом развития истории после событий фильма "Бессмертный".

Создатели уже раскрыли первые детали сюжета и объявили ключевой актерский состав. События будут разворачиваться спустя десятилетия после Второй мировой войны. Зрителям обещают новую эпоху, другие конфликты и смену поколений в центре истории, сообщает Deadline.

Главную роль в сериале исполнит Джейми Белл, который сыграет Дюка Шелби – старшего сына Томми Шелби. Персонаж станет центральной фигурой нового сюжета, показывая уже взрослого, более жесткого и амбициозного наследника известной семьи. Ранее этого героя зрители видели в финальном сезоне оригинального сериала и в фильме-продолжении.

К актерскому составу также присоединился Чарли Хитон, известный по сериалу "Очень странные дела". Его роль пока не раскрывают, однако есть предположение, что он станет одним из лидеров нового поколения банды Бирмингема. Кроме того, в проекте снимутся Джессика Браун-Финдли, Лашана Линч и Люси Карчевски, но детали их персонажей держатся в тайне.

Съемки уже стартовали в Бирмингеме и его окрестностях. Планируется создание двух сезонов, каждый из которых будет состоять из шести эпизодов. Это свидетельствует о серьезных намерениях расширить историю и закрепить новую сюжетную линию.

События сериала будут разворачиваться в послевоенном Бирмингеме начала 1950-х годов. В центре истории – борьба за восстановление города, которая превращается в жесткое противостояние между различными силами. Атмосфера останется напряженной, а ставки — еще выше, чем раньше.

По словам создателя Стивена Найта, новый проект открывает следующий этап развития франшизы. Он подчеркнул, что история станет масштабнее, а персонажи – сложнее и опаснее. Именно Дюк Шелби окажется в центре событий как ключевая фигура этой борьбы.

Сериал создается для BBC и Netflix и будет доступен зрителям во всем мире. Режиссером первого эпизода стал Майк Баркер. Тем временем фильм "Бессмертный" уже стал хитом платформы Netflix, удерживая лидерство по просмотрам.

Франшиза "Острые козырьки", которая стартовала в 2013 году, превратилась в глобальный культурный феномен. Кроме сериала и фильма, она включает театральные постановки, видеоигры и другие проекты. Новый сериал имеет все шансы продолжить этот успех, открыв историю для нового поколения зрителей.

OBOZ.UA писал подробности о съемках 7 и 8 сезонов "Острых козырьков".

