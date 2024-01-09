Жуткое предсказание 'Симпсонов' на 2024 год оказалось неправдой: что в общем-то не так с 'прогнозами' культового сериала

В сети распространили "новое предсказание Симпсонов", которое должно осуществиться в 2024 году. По словам автора видео, мир ждет неизбежная катастрофа.

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Однако US Today опровергло утверждение ролика, аргументировав это фактами, а не выдумками. Издание также отметило, почему не следует верить в "прогнозы" из телесериала "Симпсоны".

Новое предсказание о катастрофе

Ролик о новом жутком прогнозе "Симпсонов" появился в соцсети Facebook в конце декабря 2023 года. Автор утверждал, что в 9 эпизоде 24-го сезона Гомер готовит бункер для своей семьи, полностью укомплектованный провизией. Главный герой чувствует – скоро произойдет что-то ужасное. "Вскоре после этого солнечный шторм обрушивается на Спрингфилд, тихая, невидимая буря, проносится по городу, приводя к тяжелым последствиям", – говорит автор.

Параллельно голосу транслируются картинки-иллюстрации к словам. Однако они не являются кадрами из оригинальных серий "Симпсонов".

О чем на самом деле говорилось в эпизоде

В эпизоде "Симпсонов" 2013 года, упомянутом в посте на Facebook, не упоминается ни "солнечная супербуря", ни конкретные ссылки на 2024-й. На самом деле серия называется "Гомер идет в школу", где изображено, как главный герой присоединяется к "Спрингфилдской подготовке", группе выживания.

В центре сюжета – отключение электроэнергии, но это не результат "солнечного супершторма". Это происходит, когда электромагнитный импульс с неисправной машины на АЭС, где работает Гомер, поражает Спрингфилд.

Почему не стоит верить "Симпсонам"

Было немало случаев, когда фанаты шоу утверждали, что "Симпсоны" предсказали будущее. Среди них бунт в Капитолии США 6 января 2021 года, вспышка обезьяньей оспы, смерть королевы Елизаветы II и крах банка Кремниевой долины.

Однако создатели шоу опровергли это мнение. "Когда люди говорят, что "Симпсоны" что-то предсказали, это просто о том, что мы сатиризировали реальные события прошлых лет, и поскольку история постоянно повторяется, кажется, будто мы что-то предугадали", – сказал бывший шоураннер Билл Окли в интервью Reuters в 2020 году.

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