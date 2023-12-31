Арест Трампа и Барби-мания. 5 предсказаний из 'Симпсонов', которые осуществились в 2023 году

Телевизионный сериал "Симпсоны" неоднократно удивлял зрителей удивительными совпадениями. Некоторые предсказания, показанные на экране, неожиданно становились реальностью.

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В прошлом создатели шоу спрогнозировали победу Трампа на президентских выборах США и даже пандемию коронавируса, пишет Metro. Этот год не стал исключением – как минимум 5 предсказаний из "Симпсонов" сбылись в реальной жизни.

Трагедия подводного судна возле "Титаника"

Один из самых жутких прогнозов сериала касался путешествия батискафа "Титан" компании OceanGate к обломкам "Титаника". Летом 2023 года внимание общества было приковано к трагедии: подводный аппарат с туристами, путешествовавший к руинам знаменитого корабля, бесследно исчез. Как оказалось, батискаф взорвался, а все пассажиры погибли.

Эпизод шоу, датированный 2006 годом, демонстрирует, как Гомер отправился в подводное путешествие и воссоединился со своим утраченным отцом по имени Мэйсон. В нем также рассказывается, как отец с сыном пытаются обнаружить затонувший корабль, но на панели управления подводного аппарата показан низкий уровень кислорода.

Известно, что на "Титане" среди пяти туристов были отец с сыном.

Барби-мания

В этом году мания "Барби" охватила мир, но "Симпсоны" спрогнозировали подобное еще в 1994 году. В одной из серий Лиза бросает вызов создателям куклы "Малибу Стэйси". Она просит создать игрушку с более феминистическим содержанием – что Грета Гервиг, режиссер "Барби", безусловно, имела за цель.

В то время как фильм с участием Марго Робби всколыхнул мир, в "Симпсонах" кукла оказала похожее влияние на медиа.

Арест Дональда Трампа

Симпсонам удалось немало предсказать по поводу бывшего президента США, но в том же эпизоде "Лиза против Малибу Стейси" также был показан его арест.

Ведущий новостей, рассказывавший о кукле, закончил свой выпуск словами: "О и президента арестовали". Речь шла об аресте президента за убийство, однако в реальной жизни бывшего главу Белого дома Дональда Трампа обвинили в махинациях во время выборов в 2020 году.

Ребрендинг Twitter Илона Маска

Одной из самых удивительных трансформаций в этом году стал ребрендинг соцсети Twitter, превратившейся в "X".

В апреле Илон Маск направил электронное письмо деловым партнерам Twitter о том, что компания была переименована в X Corp после покупки платформы предпринимателем в октябре прошлого года за 44 миллиарда долларов.

Поклонники "Симпсонов" вспомнили эпизод 2012-го года, где Гомер имел очень похожее приложение на своем телефоне – и оно выглядело так же, как новый логотип Маска.

"Радиоактивная" рыба

Одно из самых причудливых предсказаний "Симпсонов", которое сбылось в этом году, касалось премьер-министра Японии Фумио Кисиды, отведавшего "радиоактивную" рыбу.

Видео политика изображало, как он ел морепродукты из вод у побережья Фукусимы, недалеко от АЭС. Это было сделано с целью развеять беспокойство о безопасности радиоактивных выбросов.

Фанаты "Симпсонов" связывают действия японца с эпизодом 1990 года, в котором мистер Бернс ест трехглазую рыбу, якобы мутировавшую из-за загрязнения от атомной электростанции. И хотя это не совсем предсказание, которое сбылось – просто довольно странное совпадение.

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