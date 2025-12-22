Жуткий старик из 'Один дома' был Иисусом? В сети завирусилась убедительная теория о легендарном фильме

Рождественский фильм "Один дома" снова активно обсуждают в соцсетях накануне праздников – на этот раз из-за неожиданной интерпретации одного из ключевых персонажей. В интернете завирусилась теория, согласно которой жуткий сосед Кевина МакКаллистера, Старик Марли, якобы является символическим воплощением Иисуса Христа.

Теория быстро набрала популярность после появления видео, в котором режиссер Зейн О'Гвин вместе с кинематографистом Джеком Мергистом подробно разбирают сцены культовой ленты 1990 года и находят в них многочисленные библейские параллели. Как пишут в Whiskey Riff, авторы видео утверждают: образ Старика Марли в фильме может быть значительно глубже, чем кажется на первый взгляд.

По словам О'Гвина, уже первое появление Марли в фильме имеет символический подтекст: он рассыпает соль на тротуаре, что трактуется как жест служения людям. Именно в этот момент Кевин впервые начинает преодолевать свой страх.

Второе появление Старика Марли авторы теории связывают со сценой в магазине, где звучит колокольчик. О'Гвин обращает внимание на кадр, в котором камера фиксирует ладонь Марли с раной, увиденную сквозь стекло. Это, по его словам, может быть визуальной отсылкой к библейским мотивам страдания и жертвы.

Ключевой же сценой теории называют эпизод в церкви. Именно там Старик Марли впервые заговаривает в фильме, поздравляя Кевина с Рождеством Христовым. Во время исполнения колядки O Holy Night они разговаривают о страхе, одиночестве и сложных отношениях с семьей. О'Гвин считает, что этот диалог подчеркивает роль Марли как духовного наставника.

Дополнительные аргументы авторы теории находят в финале ленты. Кевин убегает от грабителей, проходит сквозь подвал и воду, что трактуется как символ перерождения. В конце концов его спасает именно Старик Марли, который буквально становится его спасителем. А завершающий кадр с примирением Марли с собственным сыном, по версии сторонников теории, символизирует примирение Бога с людьми.

Впрочем, Джек Мергист в видео отмечает, что не уверен в преднамеренности такой символики. По его мнению, подобные интерпретации могут быть результатом личного мировоззрения зрителей и открытости искусства к различным прочтениям, а не прямым замыслом создателей.

К обсуждению также присоединились религиозные деятели. В частности, пастор Джош Говертон из Далласа опубликовал собственный комментарий, в котором обратил внимание на церковную сцену и отметил, что многие элементы фильма легко соотносятся с рождественской библейской историей. Он также упомянул, что сценарист Джон Хьюз и режиссер Крис Коламбус были практикующими католиками, что могло повлиять на художественные решения.

