Роскошный дом, машины и отдых в Париже: сколько стоит жить, как в фильме "Один дома"

Фильм "Один дома" – классика новогоднего кинематографа. Но в последние годы зрители задались вопросом, какой доход должен был быть у семьи Маккалистеров, чтобы они могли позволить себе роскошный дом, пиццу на 7 членов семьи и семейный отдых в Париже.

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Как сообщает CNBC, сертифицированный финансовый консультант Коди Гарретт оценил образ жизни семьи главного героя Кевина Маккалистера и признал, что они являются обеспеченными людьми и не испытывают финансовых трудностей. При этом, если присмотреть к деталям, они могут быть не так богаты, как кажется.

"Есть много вещей, которые подтверждают, как много денег они тратят или, по крайней мере, демонстрируют свои траты. Но, на самом деле, за закрытыми дверями они не так расточительны", – говорит Гаррет.

Стоит отметить, что из-за инфляции образ жизни семьи главного героя в исполнении Макалея Калкина сейчас выглядит еще более роскошным. Они живут в доме с пятью спальнями и шестью ванными комнатами в городе Виннетка, штат Иллинойс. Реальный дом, где шла съемка, был выставлен на продажу за $5,25 млн. При этом в 1990 году стоимость их дома могла достигать $1 млн.

Кроме того, семья владеет новыми на момент выхода фильмов автомобилями – Buick Electra Estate Wagon 1986 года и Buick LeSabre 1990 года. Стоимость каждого из них по сегодняшним меркам достигала бы 40 тыс. долларов.

И хотя перед другими члены семьи демонстрируют свой достаток (взять хотя бы заказ 10 пицц, за которые мама Кевина заплатила 122,50 доллара, оставив "сверху" щедрые чаевые), они проявляют тягу к экономии. Например, Кейт Маккалистер упоминает, что не хочет расходовать все молоко в холодильнике перед отъездом в отпуск.

Касательно отпуска, то семейство решило отправиться в Париж, который считается одним из самых дорогих городов в мире. На сегодняшний день стоимость одного только перелета составила бы 55 650 долларов. И хотя на момент съемки авиабилеты обошлись бы Маккалистерам за $25 тыс., эта сумма все равно будет довольно значительной для большинства семей.

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