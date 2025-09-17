Вышел трейлер 'Служанки': что ждать от нашумевшей экранизации

Психологический роман Фриды Макфадден 2022 года "Служанка" стал в свое время одним из самых громких бестселлеров. И экранизация не заставила себя ждать, еще и собрала звездный каст.

Студия Lionsgate представила трейлер одноименного триллера, снятого по мотивам книги. В главных ролях в фильме задействованы Сидни Суини и Аманда Сейфрид. В мировой прокат лента выйдет 19 декабря.

Суини играет в картине девушку по имени Милли, которая после непродолжительного тюремного заключения пытается начать жизнь сначала и устраивается горничной к богатой супружеской паре. Ей придется жить в семье Нины (Сейфрид) и Эндрю (Брэндон Скленар) Винчестеров. На первый взгляд молодая семья кажется идеальной. Однако, по мере сближения со своими работодателями, Милли начинает наталкиваться на темные секреты, которые они прячут от всех. Постепенно ее обычная рутинная работа превращается в нечто действительно опасное.

Режиссером ленты выступил Пол Фиг, который ранее в основном занимался постановкой комедий, таких как "Подружки невесты", "Шпионка", "Счастливого Рождества" и женской версией "Охотников за привидениями". Сценарий к ленте написала Ребекка Сонненшайн, которая как сценарист работала над сериалами "Дневники вампира" и "Пацаны". В каст ленты вошли также Мишель Морроне, Элизабет Перкинс и Марк Гроссман.

Стоит отметить, что роман "Служанка" является первой частью целой трилогии от Фриды Макфадден. Продолжения романа называются "Секрет служанки" и "Служанка наблюдает". В случае успеха картины логично предположить, что и эти книги тоже получат экранизацию. Впрочем, будуть ли реализованы сиквел и триквел, покажут кассовые сборы. Фильм выходит на рождественские праздники, поэтому студия явно делает на него ставку.

