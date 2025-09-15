Завершены съемки 'Практической магии 2': когда премьера

"Практическая магия", которая в конце 90-х подарила зрителям атмосферу романтики, колдовства и сестринской поддержки, возвращается на большие экраны. После 25 лет ожидания Николь Кидман и Сандра Баллок официально объявили о завершении съемок второй части.

Новое поколение актеров, старые любимые герои и свежая режиссерская версия обещают превратить сиквел в одну из самых ожидаемых премьер 2026 года. Детали рассказало издание Hollywood Reporter.

Николь Кидман объявила в Instagram о завершении съемок продолжения культового фильма, поделившись видео, где она вместе с Сандрой Баллок смеется и идет в закат прямо со съемочной площадки. "Это финал! Спасибо актерскому составу и команде за всю вашу магию", – подписала ролик Кидман.

Еще в июле актриса делилась эмоциями с первого дня работы над сиквелом, опубликовав теплое видео с Баллок и надписью: "Ведьмы возвращаются. Первый день на съемочной площадке для сестер Оуэнс!"

Оригинальная "Практическая магия" вышла в 1998 году. Лента рассказывала историю сестер Салли и Джиллиан Оуэнс (Баллок и Кидман), сирот, воспитанных тетями-ведьмами (Дайан Уист и Стокард Ченнинг). Они открывали свои силы, одновременно борясь с давним семейным проклятием, которое лишало их права на настоящую любовь.

"25 лет назад Салли, Джиллиан, тетя Джет и тетя Фрэнни сошли со страниц романа Элис Хоффман и завоевали сердца зрителей по всему миру. Мы рады подарить новую главу истории семьи Оуэнс и старым фанатам, и новым поколениям", – говорится в заявлении творческой команды.

К актерскому составу присоединились новые звезды: Джои Кинг, Ли Пейс, Мэйси Уильямс, Шоло Маридьюэнья, Солли Маклеод.

Впрочем, фанаты уже знают и о разочаровании: Эвана Рэйчел Вуд, которая играла дочь Салли в первой части, не пригласили в продолжение. В июле актриса написала в своих соцсетях: "Я предлагала даже маленькую роль, но мне ответили, что персонажа переснимут. Это не было моим выбором".

Сиквел снимает Сюзанна Бир. Над сценарием работали Акива Голдсман (соавтор оригинала) и Джорджия Притчетт.

Warner Bros. официально подтвердили: "Практическая магия 2" выйдет в мировой прокат 18 сентября 2026 года.

