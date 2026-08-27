Вышел трейлер нового сериала "Братья" с Макконахи и Харрельсоном

Об актерах Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоне ходят слухи, что они являются родственниками. Новый сериал от Apple TV под названием "Братья" попытается это подтвердить.

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Платформа выпустила трейлер будущего шоу, в котором звезды сериала "Настоящий детектив" вновь объединяют усилия, играя художественные версии самих себя. По сюжету Макконахи и Харрельсон узнают о тайне из прошлого.

После того как свадьба дочери Харрельсона заканчивается катастрофой, он останавливается в доме Макконахи, и вскоре они выясняют, что могут быть родными братьями. Пока Харрельсон пытается смириться с этим открытием, Макконахи параллельно переживает совершенно иной кризис идентичности – потенциальное выдвижение своей кандидатуры на пост губернатора Техаса.

Сериал основан на реальных событиях из жизни и дружбы Макконахи и Харрельсона. Вуди когда-то делился с журналом Esquire мыслями о возможном родстве с Мэтью. "Я не знаю наверняка, потому что мы не делали ДНК-тест. Но могу сказать, что есть масса просто сумасшедших совпадений. Его мама встречалась с моим отцом как раз в то время, когда Мэттью был зачат. И это похоже на слишком большое совпадение", – сказал тогда он.

В актерский состав сериала также вошли Натали Мартинес, Бриттани Исибаши, Нолан Алмейда, Элла Грейс Хелтон, Ноа Карганилла, Хайди Куан, Уна Яффе и Холланд Тейлор. Премьера восьмисерийной комедии запланирована на 23 сентября – в этот день выйдут сразу два эпизода, а далее новые серии будут появляться каждую среду вплоть до 4 ноября. "Основано на реальных слухах", – говорится в описании шоу.

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