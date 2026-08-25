Вышел трейлер второго сезона сериала "Джентльмены": когда премьера

У поклонников сериала "Джентльмены", который режиссер Гай Ричи снимает для Netflix, сразу несколько поводов для радости. Стриминговая платформа показала трейлер второго сезона и объявила, что сериал продлен еще и на третий.

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Как пишет издание Deadline, ролик вышел на фоне слухов о том, что жена британского принца Гарри Меган Маркл ведет переговоры об участии в третьем сезоне. Премьера второго сезона "Джентльменов" запланирована на 3 сентября.

В трейлере появляются актеры из первого сезона: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Рэй Уинстон, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс, Жасмин Блэкборо, Майкл Ву, Дэниел Ингс, Гарри Гудвинс, Руби Сир, Пирс Куигли и Джанкарло Эспозито. Все они возвращаются к своим ролям в будущем сезоне, события которого, согласно логлайну, будут разворачиваться "от английских загородных поместий до величественных итальянских озёр. На этот раз амбиции сдержать невозможно... и на кону стоит абсолютно все...".

Также в новом сезоне появятся ранее анонсированные актеры: Хью Бонневиль, Бенджамин Клементин, Бенедетта Поркароли, Микеле Морроне, Серджо Кастеллитто, Амра Малласси, Тайлер Конти, британский профессиональный боксер Крис Юбенк-младший, а также телеведущая и предпринимательница Майя Джама.

"Амбиции „Джентльменов" выросли, вселенная проекта расширилась, а последствия поступков персонажей стали гораздо более значимыми", – рассказал о втором сезоне Ричи. С такими сюжетными поворотами он назвал третий сезон "неизбежным" и пообещал "раздвинуть границы этой истории ещё дальше".

Шоураннером "Джентльменов" выступает сам Ричи, который также является сценаристом проекта вместе с Мэттью Ридом. Режиссерами стали Ричи и Эран Криви.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сериал "Стерлинг-Пойнт" от Prime Video получит продолжение.

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