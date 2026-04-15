Вышел трейлер нового 'Астрала': когда премьера фильма ужасов

Популярная хоррор-франшиза "Астрал" в августе пополнится шестой частью, которая получила подзаголовок "За пределами Потустороннего". И студия Blumhouse наконец представила полноценный трейлер будущего фильма.

Видео дня

В центре повествования – жуткая концепция Потустороннего, эдакого чистилища, где блуждают замученные души умерших. Главная героиня по имени Джемма (Амелия Ив) начинает странным образом взаимодействовать с этим измерением. В украинский прокат лента выйдет 20 августа.

По сюжету Джемма живет вместе с дочерью в доме, где когда-то росла сама. Вдруг она обнаруживает, что способна проникать в страшное место, где блуждают демоны, а потом узнает, что способна приводить их за собой в мир людей. Трейлер намекает: "Как только демоны осознают ее силу, наш мир станет их игровой площадкой".

Хронологически "Астрал: За пределами Потустороннего" станет приквелом к самым первым фильмам (2010 и 2013 годов). Поэтому главных звезд франшизы Патрика Уилсона и Роуз Бирн в нем зрители не увидят. Зато главные роли вместе с Амелией Ив разыграют Брэндон Переа, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Сэм Спруэлл и Лора Гордон. Также к своей знаковой роли вернется Лин Шей.

Режиссером и сценаристом новой части выступил Джейкоб Чейз, а в кинотеатрах фильм ждем уже 21 августа. За продюсирование взялись неизменные мастера жанра: Джейсон Блум (Blumhouse), а также отцы-основатели франшизы – Джеймс Ван и Ли Воннелл.

"Астрал" является одной из самых успешных кинофраншиз в жанре хоррора. Пять малобюджетных фильмов собрали в мировом прокате солидные 740 миллионов долларов. Последняя часть, "Красная дверь", даже стала самой успешной, заработав 189 миллионов долларов по всему миру.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.