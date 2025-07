Вышел трейлер исторической драмы 'Нюрнберг': когда премьера

Вышел первый официальный трейлер фильма "Нюрнберг" – исторической драмы о послевоенном судебном процессе над нацистскими лидерами. Лента режиссера Джеймса Вандербилта основана на книге "The Nazi and the Psychiatrist" и рассказывает о психиатрической оценке подсудимых перед трибуналом.

Главные роли исполнили Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон. Премьера запланирована на 7 ноября 2025 года, а мировая фестивальная презентация состоится в сентябре на TIFF в Торонто. Детали рассказало издание СоІІіԁег.

Мир получил первый официальный взгляд на одну из самых ожидаемых исторических драм года – "Нюрнберг", в которой Рассел Кроу предстает в образе одного из самых известных нацистских преступников – Германа Геринга. Фильм перенесет зрителей в послевоенную Германию, где проходил процесс, который должен был навеки изменить правосудие: Нюрнбергский трибунал.

В центре истории – психологическое противостояние между двумя сильными фигурами. Рами Малек играет американского военного психиатра, лейтенанта Дугласа Келли, которому поручено оценить психическое состояние нацистских заключенных, прежде чем они будут переданы суду. Его главным "пациентом" становится Геринг – фигура, которая сочетает манипулятивное мастерство и осведомленность с самыми страшными преступлениями Третьего Рейха.

Кроу в этой роли перевоплощен до неузнаваемости – трейлер показывает его в самых интенсивных моментах: от подозрительного молчания до вызова всему цивилизованному миру со скамьи подсудимых. Психиатр постепенно осознает, что позволить такому человеку говорить на весь мир – это ловушка, которая может подорвать весь процесс.

Майкл Шеннон в роли главного обвинителя союзников, Роберта Г. Джексона, становится еще одной ключевой фигурой в этой триаде. Вместе с Малеком и Кроу они создают напряженный треугольник взаимных противостояний, подозрений, манипуляций и глубоких моральных дилемм.

"Нюрнберг" – это не просто очередная история о преступлениях нацизма. Как отметил Малек, сценарий фильма напоминает драму с большим количеством интеллектуальных диалогов и внутренних столкновений. Да, трибунал, судебные сцены, допросы – это важно, но фильм погружает зрителя глубже: в психологию преступника и в сомнения того, кто пытается его понять.

В отличие от большинства исторических драм, "Нюрнберг" не сосредотачивается только на фактологии процесса. Это – история об ответственности, о попытке увидеть истину там, где она скрывается за цинизмом и холодным здравомыслием.

Режиссером и сценаристом выступил Джеймс Вандербилт, известный по работе над "The Amazing Spider-Man 2" и фильмом "Правда" с Кейт Бланшетт. Для него "Нюрнберг" – лишь вторая режиссерская попытка, но трейлер уже говорит об амбициозном масштабе и глубине замысла.

Кроме трио Кроу, Малека и Шеннона, в фильме сыграли:

Лео Вудолл, который исполняет роль молодого офицера, озвучивающего ключевую фразу о том, как общество могло допустить Холокост;

Ричард Э. Грант, Джон Слеттери, Колин Хэнкс, Лидия Пекам, Ренн Шмидт – в ролях, которые добавляют истории контекста и широты.

Мировая премьера фильма "Нюрнберг" состоится 7 ноября 2025 года.

