Лучшие новые фильмы ужасов: рейтинг 2026 года

Нынешний 2026 год уже называют переломным для жанра ужасов в кино XXI века. Он не просто существует, а стремительно развивается. И это подтверждают фильмы этого жанра, вышедшие в этом году.

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На экраны уже вышли потрясающие триллеры и грандиозные, жуткие истории, которые никто из зрителей не забудет в ближайшее время. Во многом мы обязаны этим молодым режиссёрам и их свежему взгляду на вещи. Издание Collider составило рейтинг лучших новых фильмов ужасов, вышедших в первые 6 месяцев этого знаменательного года.

"Железные легкие" (Iron Lung)

В этом году мы наблюдаем появление новых талантов в сообществе создателей хорроров. Появляются новые лица, большинство из которых начинали как авторы контента на YouTube. Один из ярких примеров произошел в начале этого года, когда триллер в жанре выживательного хоррора "Железные легкие" добился огромного кассового успеха. Написанный и снятый ютубером Марком Эдвардом Фишбахом (известным как Markiplier), который также сыграл главную роль, этот фильм является адаптацией одноимённой видеоигры 2022 года. Сюжет рассказывает о преступнике, которого заставили сесть в небольшую подводную лодку, чтобы исследовать ужасающее дно бескрайнего океана крови в космосе. Его задача – найти образцы, которые потенциально могли бы спасти остатки человечества после апокалиптического события.

"Железные легкие" создают гнетущее, клаустрофобное напряжение и тонкий хоррор от присутствия монстра, причём самого монстра почти не показывают. Из-за относительно небольшого бюджета в 4 миллиона долларов фильм в значительной степени опирался на саспенс, дискомфортную атмосферу подводной лодки и, конечно же, на игру Markiplier, чтобы увлечь зрителей и заставить их не замечать финансовых ограничений. К счастью, все эти три сильные стороны сработали, превратив "Железное легкое" в увлекательную культовую инди-классику ужасов. Конечно, фильм страдает от неоправданно затянутого хронометража, а некоторые могут счесть его темп скучным. Но это солидная картина, которая превзошла все кассовые ожидания и доказывает, что креативность и страсть за камерой сегодня способны создавать хорроры высочайшего уровня.

Примат (Primate)

Фильмы ужасов о нападениях животных составляют очень популярный поджанр, который, однако, долгие годы находился в упадке. В период своего расцвета такие классические картины, как "Птицы" и "Челюсти", считались захватывающим зрелищем, но после них многие подобные фильмы воспринимались лишь как банальные и нелепые. Однако в текущем десятилетии этот поджанр постепенно возвращается, о чём свидетельствует выпущенный в этом году кровавый хит "Примат". Снятый режиссером Йоханнесом Робертсом с лауреатом премии "Оскар" Троем Коцуром в главной роли, этот жестокий фильм о нападении животного не подбирает слов и показывает, что именно происходит, когда звери проявляют свою свирепую сторону. Сюжет рассказывает о нескольких подростках, оказавшихся в изолированном доме на Гавайях, запертых в ловушке с агрессивным, заражённым бешенством домашним шимпанзе по имени Бен.

"Примат", бесспорно, является одним из самых кровавых хоррор-хитов года, где присутствуют свирепые атаки, оторванные лица, вырванная изо рта челюсть, а каждая последующая смерть становится всё более графичной. Фильм – кэмповый, кровавый и исключительно максималистский, и именно таким этот дикий хоррор и стремится быть. Конечно, он очень клиширован, полон глупых решений героев ради выживания, некоторые персонажи раздражают и одномерны, а сама завязка в целом выглядит нелепой, но картина обеспечивает великолепное зрелище и ощутимое напряжение. Возможно, это не самый интеллектуальный или лучше всего снятый фильм ужасов этого года, но он точно один из самых незабываемых.

Левит (Leviticus)

Эту мистическую хоррор-драму о взрослении снял австралийский режиссер Адриан Кьярелла. Исследуя темы религиозной нетерпимости и тревоги в отношениях, история рассказывает о двух подростках, между которыми зарождается нежный однополый роман, но происходит это в строгой евангелической христианской общине. Когда их запретная любовь вскрывается, родители идут на крайние меры, чтобы разлучить ребят, накладывая на них проклятие. Теперь за ними повсюду следует смертоносное существо, меняющее облик и маскирующееся под то, чего каждый из них желает больше всего – под любимого.

Завязка "Левита" имеет много общего с фильмом Дэвида Роберта Митчелла "Оно следует за тобой" (It Follows), ведь обе картины сочетают темы социальных проблем и подростковых трудностей с пугающими моментами ужаса, безумным напряжением и эскалацией страха. Они смешивают глубокую драму с шокирующим монстр-хоррором, и именно это выделяет "Левит" среди многих фильмов этого года. Он умный, плотно написан, безупречно сыгран и хорошо снят. Конечно, сама идея поначалу кажется несколько странной, и фильм имеет более медленный темп, чем другие участники этого списка, но он интригует и заслуживает внимания каждого поклонника жанра.

Пришлите помощь (Send Help)

Совершив свое триумфальное возвращение в жанр хоррора через семнадцать лет после выхода фильма "Затащи меня в ад" в 2009 году, легендарный режиссёр "Зловещих мертвецов" Сэм Рэйми вернулся с новым захватывающим хитом "Пришлите помощь". Рэйчел МакАдамс и Дилан О’Брайен сыграли главные роли в этом диком триллере о мести, убийстве и выживании. Когда в результате авиакатастрофы любительница активного отдыха и её неприятный, властный босс оказываются на безлюдном острове, их бурная взаимная ненависть приводит к напряжённой игре в кошки-мышки.

Наполненный всей его любовью к чрезмерному кровавому насилию и креативным ракурсам камеры, "Пошлите помощь" является приятным возвращением к форме для признанного Сэма Рэйми. Здесь он великолепно проявил себя, сняв историю, которая идеально балансирует между интенсивным, отвратительным боди-хоррором и весёлой чёрной комедией. Фильм выглядит и воспринимается именно как те ужасы, которые он привык снимать, и это, безусловно, приятное зрелище для любого из его поклонников. Это, бесспорно, одна из его лучших работ: она увлекательна, напряженна, поразительно кровава и не отпускает внимание зрителя до самого конца. "Пришлите помощь" – однозначно один из самых захватывающих фильмов ужасов этого года на данный момент.

Закулисье (Backrooms)

Кто бы мог подумать, что интернет-крипипаста станет основой одного из самых кассовых хитов 2026 года? Режиссёрский дебют контент-креатора Кейна Парсонса с полнометражным фильмом "Закулисье", основанным на его безумно популярной одноимённой хоррор-серии на YouTube, стал масштабной сенсацией в поп-культуре. С участием номинантов на "Оскар" Ренаты Рейнсве и Чиветела Эджиофора, картина рассказывает о продавце мебели, который едва сводит концы с концами, и нескольких его сотрудников, которые обнаруживают в подвале своего магазина таинственную дверь, ведущую в бесконечный лабиринт соединенных между собой коридоров и комнат. Но чем больше они исследуют это зловещее место, тем яснее осознают, что они там не одни.

Фильм безупречно передает стиль и тон сериала Парсонса, создавая устрашающие декорации, которые становятся всё более клаустрофобными и призрачными по мере того, как персонажи продвигаются вглубь лабиринта. Напряжение не спадает ни на мгновение, а просмотр становится ещё более стрессовым с появлением монстра, которого сыграл бывший баскетболист румынско-венгерского происхождения Роберт Боброцки ростом более двух метров. Ему придумали едва ли не самый страшный образ среди всех киномонстров этого года, а возможно, и десятилетия. В общем, как и чрезвычайно популярный веб-сериал, "Закулисье" – это тревожная, кошмарная лента, способная пробраться до самых костей, наполняя вас интенсивным страхом.

Обман (Hokum)

От Демиана Маккарти, блестящего ума, подарившего нам самый страшный фильм ужасов 2024 года "Астрал. Ритуал магии" (Oddity), появляется главный претендент на звание самого ужасающего киноопыта этого года – "Обман". Этот свежий фолк-хоррор гарантированно подарит ночные кошмары каждому, поскольку он является ярким примером использования атмосферы и настроения для идеального запугивания зрителей. В одной из самых недооценённых ролей в своей карьере комик Адам Скотт демонстрирует другую сторону своего таланта, играя циничного, депрессивного писателя на грани самоубийства, которого привлекает отдалённый отель в ирландской глуши, скрывающий тёмную мистическую тайну.

"Обман" – это современный мастер-класс по созданию жуткого напряжения и саспенса. Фильм начинается довольно медленно, но страх нарастает, когда история по-настоящему разворачивается, как только главный герой продвигается дальше вглубь отеля. Его локация также абсолютно безупречна и передает мрачный, гнетущий тон истории и её фольклорную тематику. Сценарий здесь исключительный, а диалоги заслуживают особого внимания. Однако лучшая часть – это именно Адам Скотт, который идеально подошёл на роль главного героя, Ома Баумана. Он великолепно передал циничное мировоззрение этого человека и его своеобразное чувство юмора, но в то же время показал его более мягкую сторону и личные страдания, благодаря чему за его выживание становится очень легко болеть.

28 лет спустя: Храм костей (28 Years Later: The Bone Temple)

Английский режиссер Дэнни Бойл совершил триумфальное возвращение к своей серии "28 дней спустя" с фильмом 2025 года "28 лет спустя", который имел огромный успех у критиков и зрителей, возродив эту культовую зомби-франшизу и направив её в новое русло. Продолжая динамику перезапуска, в этом году вышел его прямой сиквел – "28 лет спустя: Храм костей", снятый американской режиссёршей Нией ДаКостой. В фильме, снятом с участием Рэйфа Файнса и Джека О'Коннелла, сюжет рассказывает о враче-отшельнике Иане Келсоне, который близок к созданию лекарства от вируса ярости, десятилетиями погружавшего Великобританию в хаос. Тем временем его молодой друг Спайк (Альфи Уильямс) оказывается в ужасной ситуации, когда его силой вовлекают в психопатическую банду сатанистов под руководством совершенно безумного сэра лорда Джимми Кристала.

"Храм костей" делает всё, что и должен делать сиквел. Он повышает ставки, добавляет ещё больше завораживающих и уникальных персонажей и продолжает исследовать темы, затронутые в предыдущем фильме. Рэйф Файнс великолепен в роли измученного врача в преклонном возрасте, который ставит перед собой цель найти лекарство любой ценой. И, несмотря на то, что на момент съемок ему было 62 года, он действительно не выглядит на свой возраст и прекрасно справляется с выполнением физических трюков. В то время как Джек О'Коннелл блистает в очередной яркой роли антагониста, его персонаж, коварный Джимми, легко становится одним из самых страшных и величественных злодеев в фильмах о зомби всех времен. Сюжет кажется гораздо более сфокусированным и изысканным по сравнению с предыдущей картиной, а насилия и крови здесь значительно больше, чтобы удовлетворить любого поклонника жанра.

Одержимость (Obsession)

Первое место занимает не что иное, как магнум опус Карри Баркера "Одержимость" – мрачный романтический хоррор-хит, ставший мировым феноменом. Действительно, это идеальный пример классики ужасов, фильм, в котором каждый элемент работает на полную, создавая нечто по-настоящему особенное и неоспоримо ужасающее. Актер Майкл Джонстон и новая звезда Инде Наварретт сыграли в этой запутанной истории о безнадежном романтике, который использует таинственную сувенирную игрушку для исполнения желаний под названием "Верба одного желания", чтобы заставить девушку, в которую он давно влюблен, любить его больше всех на свете. Но когда его желание сбывается, он вскоре начинает ужасно сожалеть об этом, поскольку магия превращает девушку в одержимого, жестокого монстра.

История безупречна, режиссура блестящая, сценарий многоуровневый и невероятно глубокий, и, конечно же, захватывающая и ужасно трагическая игра Инде Наварретт в роли магически одержимой Никки Фриман превратила этот фильм в обязательный к просмотру для всех поклонников ужасов и даже для обычных зрителей. В этой истории так много всего, чем можно восхититься, а тот факт, что её создал 26-летний ютубер Карри Баркер, делает всё ещё более впечатляющим. Благодаря своей безумной популярности он стал самым кассовым фильмом ужасов этого года, побив кассовые рекорды даже "Звёздных войн". Хотя этот год еще не закончился, отрицать это невозможно: "Одержимость" получает корону как величайший фильм ужасов 2026 года.

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