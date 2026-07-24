Вышел новый трейлер "Обитель зла": когда премьера в Украине

Культовая кинофраншиза "Обитель зла", которая выросла из одноименной серии видеоигр, этой осенью вернется в новом обличье. Новый фильм, уже без Миллы Йовович, снял режиссер Зак Креггер – автор "Оружия" и "Варвара".

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Премьера картины в Украине состоится 17 сентября. Ролик представляет нового главного героя – медицинского курьера по имени Брайен, которого играет Остин Абрамс.

По сюжету, однажды ночью он направляется на вызов в городскую больницу Раккун-Сити, но неожиданно для себя оказывается в динамичной и бесконечной гонке за выживание. Всего одна жуткая, но судьбоносная ночь превращает мир вокруг него в хаос.

Сценарий к фильму Креггер написал в соавторстве с Шейем Гаттеном. В фильме также снялись Зак Черри, Кали Рейс и Пол Уолтер Хаузер.

Кинофраншиза "Обитель зла" стартовала в 2002 году и на сегодняшний день насчитывает 7 фильмов, а франшиза видеоигр, лежащая в ее основе, только по номерным частям насчитывает 9, плюс ремейки и спин-оффы. Новый фильм не будет экранизацией ни одной из частей игры. Креггер покажет хоррор-вселенную в период, параллельный событиям Resident Evil 2, но сюжет никак не будет пересекаться с игрой.

Режиссёр, известный запутанными сюжетами, временными скачками и путаницей с главами, на этот раз обещает зрителям более простое линейное повествование. Креггер обещает, что зрители будут "прикованы к главному герою в его пешем путешествии по миру, который изо всех сил стремится его уничтожить".

Игровая франшиза Resident Evil, основанная в 1996 году, сосредоточена вокруг вспышки смертельного вируса, связанного с таинственной корпорацией Umbrella. Главную роль в первоначальной серии из шести фильмов сыграла Милла Йовович. Она воплотила на экране тайную агента Элис, которая борется с угрожающей корпорацией, специалисты которой создали оружие, превратившее мир в зомби-апокалипсис. Фильмы с ее участием собрали в мировом прокате более 1,2 миллиарда долларов. Sony вернулась к этой вселенной с перезапуском 2021 года "Дом ужаса: Раккун-Сити" от режиссера Йоханнеса Робертса.

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