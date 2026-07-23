"Тело Дженнифер" получит продолжение: Меган Фокс вернется к своей роли

В 2009 году на пике своей славы актриса Меган Фокс и сценаристка Диабло Коди, только что получившая "Оскар" за фильм "Джуно", объединили усилия и выпустили комедийный хоррор "Тело Дженнифер". Вскоре эта картина может получить продолжение.

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В фильме, режиссером которого выступила Карин Кусама, Фокс играет школьную чирлидершу, в которую вселяется демон, после чего она превращается в суккуба и начинает охотиться на своих одноклассников-парней. По мере роста числа жертв ее лучшая подруга (Аманда Сайфред) должна решить, под силу ли ей остановить этот ужас. Как пишет блог Dread Central со ссылкой на бюллетень Production Weekly, съемки новой части этой истории должны стартовать уже в октябре.

Уже известно, что Кусама вновь займет режиссерское кресло, а сценарий разрабатывает Коди. Также сообщается, что Фокс, актерская карьера которой сейчас переживает спад, уже согласилась на участие в сиквеле. А вот что касается Сайфред, съемочный график которой, напротив, плотно заполнен, информации пока нет. Однако ходят слухи, что и ее возвращение тоже ожидается.

"Тело Дженнифер", выпущенный студией 20th Century Fox 18 сентября 2009 года, стартовал в Северной Америке со сборами примерно в 6,8 млн долларов. В целом фильм собрал 31,6 млн в мировом прокате при заявленном производственном бюджете около 16 млн. С такими показателями картину считали провалом.

Сразу после выхода "Тело Дженнифер" получило смешанные и негативные отзывы, имея на тот момент оценку кинокритиков в 47 % на Rotten Tomatoes. Обозреватели того времени часто сетовали на неровный тон и маркетинг, который делал упор на ужасы, а не на сатирические элементы фильма. Хотя в некоторых рецензиях (вполне справедливо) среди плюсов отмечались диалоги Диабло Коди и игра Меган Фокс и Аманды Сайфред.

В последующие годы после выхода фильма критики серьезно пересмотрели свое отношение к нему. Ретроспективные обзоры подчеркнули его освещение темы женской дружбы, сексуальности и эксплуатации, а также то, как эта история ломает стереотипы жанра ужасов. Эта переоценка в сочетании с высоким интересом на стриминговых платформах и в соцсетях способствовала тому, что "Тело Дженнифер" обрело статус культового фильма.

Съемки сиквела будут проходить в Ванкувере. На какой период запланирована премьера "Тела Дженнифер 2", пока не сообщается.

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