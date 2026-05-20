Одну из главных актрис сериала о Гарри Поттере заменят: почему так

Авторы сериала "Гарри Поттер" от телеканала HBO объявили о первом рекасте. После дебютного сезона команду актеров шоу покинет Грейси Кокрейн, которая играет Джинни Уизли – младшую сестру Рона (Аластер Стаут).

Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на семью Кокрейн. Сейчас съемки сезона под названием "Гарри Поттер и философский камень" подходят к концу, после чего девочка прекратит участие в проекте – вместо нее наймут другую актрису.

"Из-за непредвиденных обстоятельств Грейси приняла непростое решение оставить роль Джинни Уизли в сериале "Гарри Поттер" от HBO после первого сезона. Время, проведенное в мире Гарри Поттера, было действительно замечательным, и она глубоко благодарна Люси Беван и всей продюсерской команде за создание такого незабываемого опыта. Грейси с нетерпением ждет новых возможностей, которые готовит ей будущее", – говорится в заявлении семьи.

В ответ команда HBO заявила, что полностью поддерживает решение Кокрейнов и выражает благодарность юной актрисе за работу в первом сезоне. "Мы желаем Грейси и ее семье всего наилучшего", – заявили на телеканале.

Обозреватели отмечают, что это довольно серьезная потеря для команды сериала "Гарри Поттер". Во-первых, департаменту кастинга пришлось проделать огромную работу, чтобы отобрать детей на каждую роль среди десятков тысяч желающих. Во-вторых, Джинни Уизли занимает среди всех персонажей особое место из-за ее дальнейших отношений с главным героем в ходе развития сюжета.

Тем не менее, зрители увидят Грейси Кокрейн в первом сезоне "Гарри Поттера", который стартует уже в этом году на Рождество. Ключевую тройку актеров в нем сыграют Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и упомянутый Аластер Стаут (Рон). Съемки второго сезона начнутся вскоре после завершения работы над первым, поскольку авторы шоу хотят успеть завершить работу над ним, пока юные актеры еще не совсем выросли. Всего запланировано семь частей сериала – по количеству книг о маленьком волшебнике, которые написала британская писательница Джоан Роулинг.

