Возвращение "Истории игрушек", опасный ужин Пенелопы Крус и смертельная ловушка Рассела Кроу. Что посмотреть в кино на этой неделе

На этой неделе на большие экраны возвращается легендарный мультфильм "История игрушек", где любимым героям предстоит побороться с гаджетами за внимание детей. Любителей острых ощущений заинтересует криминальный триллер "Медвежья ловушка", в котором герой Рассела Кроу оказывается в смертельной игре.

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Тем временем в "Соседях сверху" обычный ужин Пенелопы Крус превращается в испытание для отношений. А в фильме "Он сумасшедший" отец готов рискнуть всем ради спасения дочери. OBOZ.UA расскажет о самых интересных кинопремьерах недели и о том, почему их нельзя пропустить в кинотеатрах.

"История игрушек 5"

После семилетнего перерыва на экраны вернулась легендарная "История игрушек". И на этот раз создатели мультфильма решили затронуть проблему, знакомую почти каждой семье, – увлечения детей гаджетами. По сюжету Бонни, которой когда-то достались Вуди, Базз и другие игрушки, уже подросла.

Теперь ее интересует не игра с куклами или ковбоями, а электронная игрушка Лилипад – продвинутый планшет-лягушка. Из-за этого старые друзья начинают переживать, что стали ненужными. Впервые за всю историю франшизы главным соперником игрушек становится не злодеи, а технологии.

Интрига нового фильма проста: смогут ли Вуди, Базз, Джесси и их друзья вернуть себе место в жизни ребенка, когда вокруг столько гаджетов, которые кажутся гораздо интереснее обычных игрушек? Именно вокруг этого и разворачивается история, которая заставляет о многом задуматься не только детей, но и взрослых.

За более чем 30 лет Pixar стал синонимом качественной анимации. Студия подарила миру десятки хитов, которые одинаково любят и дети, и взрослые. Среди них особое место занимает "История игрушек" – франшиза, которая давно стала классикой и одной из главных визитных карточек Pixar.

Режиссером пятой части стал Эндрю Стэнтон – один из создателей таких хитов Pixar, как "В поисках Немо" и "ВОЛ-ЛИ". Именно поэтому многие критики считают, что "История игрушек 5" может стать одной из самых содержательных частей франшизы. К украинскому дубляжу фильма присоединились телеведущий Григорий Решетник и музыкант Филипп Коляденко.

"Медвежья ловушка"

Фильм снят по мотивам романа "Strip" популярного американского автора криминальных триллеров Томаса Перри. В центре сюжета – владелец ночного клуба Манко Капак, который мечтает продать бизнес и спокойно уйти на пенсию. Однако после дерзкого ограбления его заведения герой оказывается втянутым в опасную игру с криминальными группировками, предательствами и тайными заговорами.

Помимо Рассела Кроу, в картине снялись Аарон Пол, известный по сериалу "Во все тяжкие", Люк Эванс, Нина Добрев, Тереза Палмер и Даниэль Зоватто. Киножурналисты отмечали, что такое сочетание актеров из разных поколений и жанров может стать одним из главных преимуществ картины. Интересный факт: хотя события фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе, снимали его преимущественно в Австралии, в штате Квинсленд.

Местные локации настолько удачно адаптировали под американские декорации, что большинство зрителей вряд ли заметят разницу. Критики, следившие за производством картины, уже сравнивают ее атмосферу с криминальными комедиями Гая Ричи. Они ожидают смеси экшена, черного юмора, двойных игр и неожиданных сюжетных поворотов. Именно поэтому "Медвежью ловушку" называют одним из самых интересных криминальных триллеров с участием Рассела Кроу за последние годы.

"Он сумасшедший"

Азиатский боевик, который уже называют одной из самых громких экшен-премьер года. В центре сюжета – обычный мужчина по имени Ван Вэй, жизнь которого переворачивается с ног на голову после похищения дочери. Не дождавшись помощи от полиции, он решает самостоятельно найти ребенка и наказать виновных. В поисках дочери герой объединяется с журналистом, у которого есть свои счеты с преступным миром. Вместе они вступают в опасную борьбу.

Одной из главных изюминок фильма стал Джо Таслим, известный поклонникам боевиков по фильмам "Рейд", "Мортал Комбат" и "Форсаж 6". Благодаря его мастерству картина получила немало эффектных боевых сцен, а большинство опасных трюков актеры выполняли без подстраховки дублеров. Создатели фильма обещают зрителям почти два часа напряжения, динамичных сцен и неожиданных поворотов.

"Соседи сверху"

В центре сюжета – супруги Джо и Анджела, которые переживают непростой период в браке. Надеясь немного отвлечься от проблем, они приглашают на ужин харизматичных соседей с этажа выше. Однако обычный ужин быстро превращается в вечер неожиданных признаний, провокационных вопросов и ситуаций, которые заставляют героев посмотреть на свои отношения совершенно по-другому.

Фильм сняла актриса и режиссер Оливия Уайлд. Актерский состав звездный: помимо Пенелопы Круз, в картине также снялись Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Бердмен", "Стеклянный лук: острые ножи"), и Сет Роген ("SuperПерцы", "Немного беременна", "Соседи").

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