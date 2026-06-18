Выйдет новый сериал о Шерлоке: известны первые подробности

Еще не успели утихнуть обсуждения сериала "Молодой Шерлок" от Гая Ричи, как уже стало известно, что любимый герой Артура Конан Дойла окажется в центре нового телешоу. Его историю собираются пересказать по-новому в формате анимации компания Harry King Television и продюсер "Шрека" Дэвид Липман.

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Как пишет издание Collider, проект имеет рабочее название "Анимированный Шерлок" (Animated Sherlock). В основу сюжета ляжет книга Н. П. Серкомба "Нецензурированные приключения Шерлока Холмса"(The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes). Авторы надеются, что это позволит показать персонажа с такой стороны, которую зрители ещё никогда не видели.

Сериал будет ориентирован на взрослую аудиторию. В нём появятся сквозные сюжетные линии, рассчитанные на целый сезон, но в то же время в каждой отдельной серии авторы будут раскрывать оригинальные дела Шерлока Холмса из произведений Конан Дойла. Английский классик детективного жанра публиковал свои рассказы в период с 1887 по 1927 год.

В команду, работающую над этим новым творческим приключением легендарного детектива, вошли Дэвид Липман (наиболее известный своей работой над мультфильмами о Шреке), Тим Джон ("Уличный кот по имени Боб") и Майкл Райан ("Планета 51", "Лапы гнева: Легенда о самурае"). "Формат анимации даёт нам возможность переосмыслить Шерлока Холмса в более масштабном, более фантазийном и смелом ключе, чем раньше", – рассказал о новом сериале Серкомб.

Поскольку у сериала будет достаточно экранного времени для полноценного развития сюжета, это позволит авторам уделить больше внимания другим персонажам и ближе познакомить с ними зрителей. В частности, сериал расскажет подробнее о докторе Ватсоне, хозяйке квартиры на Бейкер-стрит миссис Хадсон и гении преступного мира профессоре Мориарти. "Вместе мы создаем нашу собственную вселенную Шерлока Холмса, которая будет казаться одновременно вневременной и совершенно свежей – с глубокими персонажами, юмором и приключениями", – пообещал Серкомб в письменном заявлении с анонсом сериала.

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