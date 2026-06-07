Война через объектив: на Docudays UA покажут документальные фильмы 'Подразделение с нуля' и 'Сова'

В рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA покажут документальные ленты известного украинского режиссера и военнослужащего Вадима Илькова "Подразделение с нуля" и "Сова". Показ состоится в рамках одного сеанса 9 июня в 17:40 в кинотеатре "Жовтень".

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Об этом сообщили на официальном сайте Docudays UA. Обе работы посвящены украинским военным и показывают войну через личные истории защитников, их ежедневную службу, вызовы и опыт, приобретенный во время полномасштабного вторжения России.

Подразделение с нуля

Документальная лента рассказывает историю людей, которые до войны работали в гражданских профессиях, но после начала российской агрессии создали собственное эффективное боевое подразделение, построив его на "дисциплинированной инициативе" и без "абсурдной субординации". Это воинская часть, в которой боевые задачи удается выполнять без потерь.

Охотясь на "Шахеды"

В ленте показана повседневная жизнь мобильных огневых групп, которые охотятся на российские ударные беспилотники типа "Шахед". Военные работают преимущественно ночью, часами ожидая появления целей в небе и находясь в постоянной готовности к открытию огня.

Фильм демонстрирует изнурительную рутину защитников украинского неба, для которых ночь стала рабочим временем, а короткие передышки днем – едва ли не единственной возможностью восстановить силы перед очередным дежурством.

Режиссером, оператором и монтажером обеих лент выступил Вадим Ильков. Продюсером стал Евгений Латий, звукорежиссером – Роман Гоменюк. Производство фильмов осуществила 39-я отдельная бригада морской пехоты.

Билеты можно приобрести на сайте docudays.ua.