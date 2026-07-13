"Ваяна" от Disney провалилась в прокате: что пошло не так

Игровая адаптация мультфильма "Ваяна" от студии Disney не смогла громко заявить о себе в прокате. За первый уик-энд она собрала скромные 43 миллиона долларов в 3827 кинотеатрах Северной Америки.

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Как пишет издание Variety, такие кассовые сборы, хотя и позволили фильму занять первое место в чартах, являются катастрофическими, учитывая, что бюджет игрового римейка "Ваяны" составляет колоссальные 250 миллионов долларов. Эта сумма не учитывает огромные расходы Disney на маркетинг.

Аналитики отмечают, что выпускать игровую версию мультфильма всего через 10 лет после выхода оригинальной ленты и менее чем через два года после выхода его сиквела было слишком поспешно. Когда речь идет о римейках Disney с живыми актерами, вопрос тайминга становится ключевым. Если ждать слишком долго, как в случае с "Белоснежкой" и "Дамбо", теряется культурный резонанс, если же поторопиться, то у зрителей не успевает возникнуть чувство ностальгии, которое заставило бы их идти в кинотеатры на то, что они уже видели и что могут спокойно пересмотреть дома на платформе Disney+.

В международном прокате "Ваяна" также провалилась, собрав 52 миллиона долларов, что обеспечило фильму глобальный старт на уровне 95 миллионов долларов. "Компания Disney сама придумала этот феномен игровых адаптаций на основе своих анимационных фильмов и добилась с ними невероятного успеха. Однако этот старт даже близко не стоит в одном ряду с предыдущими римейками студии", – отметил Дэвид А. Гросс, издатель бюллетеня о кинопрокате FranchiseRe.

Накануне выходных Disney прогнозировала дебют на внутреннем рынке в пределах 60-65 миллионов долларов и 140 миллионов долларов в мире, что уже было бы довольно слабым результатом для блокбастера такого масштаба. Не оправдав ожиданий, "Ваяна" теперь соревнуется с кассовым провалом 2025 года – "Белоснежкой" (которая стартовала с 42 миллионами долларов) за сомнительное звание худшего старта среди игровых римейков Disney. "Белоснежка", которая была адаптацией почти 90-летней классики, собрала в прокате 87 миллионов на родине и 205 миллионов по всему миру. И это при бюджете в 250 миллионов долларов. Если "Ваяна" повторит подобную кассовую траекторию, студия может потерять около 100 миллионов долларов за время ее проката.

В целом Disney добилась большого успеха с художественными переосмыслениями своей анимационной классики. Экранизации "Лило и Стич" 2025 года, "Короля Льва" и "Аладдина" 2019 года, а также "Красавицы и Чудовища" 2017 года стали настоящими хитами. Каждый из этих фильмов стартовал с отметки более 100 миллионов долларов и впоследствии преодолел миллиардный рубеж. Все они были основаны на мультфильмах 90-х и начала 2000-х годов, что, похоже, является идеальным временным промежутком для Disney. В настоящее время также ведется работа над римейком "Рапунцель" с Кэтрин Хан в роли злодейки Матушки Готель.

Мультфильм "Ваяна" вошел в канон Disney значительно позже, и хотя эта музыкальная франшиза пользуется безумной популярностью среди семей с маленькими детьми, студия, возможно, слишком поспешила с возвращением в мир отважной девочки, которую выбрал океан для восстановления процветания ее острова. Критики разгромили игровую версию "Ваяны" – ее рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 35%, хотя зрители, которые все же пришли на сеансы, остались довольны, поставив фильму оценку "A-" по результатам опросов CinemaScore на выходе из кинотеатров.

Эта версия "Ваяны", снятая режиссером Томасом Каилом ("Гамильтон") и в которой главные роли исполнили Кэтрин Лагая (Ваяна) и Дуэйн Джонсон (самоуверенный полубог Мауи), вышла слишком близко по времени к анимационному сиквелу, который стал хитом и собрал миллиард в прокате. Когда сиквелу дали зеленый свет на прокат в кинотеатрах, Disney отложила игровой фильм на год (изначально релиз планировался на 2025 год), чтобы сделать паузу после сиквела, вышедшего в День благодарения в конце 2024 года.

Для Голливуда "Ваяна" стала третьим подряд разочарованием на большом экране после "Супергерл" и "Миньонов и монстров", что несколько омрачило в целом удачный летний сезон. Ожидается, что этот четырехмесячный период все равно превысит отметку в 4 миллиарда долларов лишь во второй раз со времен пандемии и станет самым успешным с 2019 года, который был триумфальным для индустрии. Посещаемость кинотеатров должна снова вырасти с выходом фильма Кристофера Нолана "Одиссея" 17 июля и картины "Человек-паук: Совершенно новый день" 31 июля.

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