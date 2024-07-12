Самая безобразная собака Великобритании вышла на красную дорожку в костюме из фильма 'Дедпул и Росомаха'. Фото

Самая безобразная собака Великобритании Пегги насладилась своим моментом славы на красной дорожке, когда актер Райан Рейнольдс держал ее на руках во время показа фильма "Дедпул и Росомаха" в Лондоне. Зверек стал частью нового кино о супергероях.

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Пегги сыграла роль пушистой помощницы главного персонажа Дедпула по кличке Догпул. Об этом сообщает Daily Mail.

В прошлом году четырехлапая актриса была признана самой уродливой собакой Британии, и она принадлежит Холли Миддлтон из Левена, Восточный Йоркшир. "Это любовь с первого взгляда, – сказал Райан Рейнольдс Empire о напарнице. – Она как Уэйд Уилсон (Дедпул), если бы он был животным".

Холли гордится своей собакой, несмотря на то, что хвостатая прославилась своей не очень волшебной внешностью. В разговоре с BBC в прошлом году, хозяйка сказала: "Мы забываем, что Пегги – "нестандартная" собака, и мы хорошо знаем, что некоторые люди будут называть ее безобразной. Это всегда шутки, и мы не обижаемся, как она".

Владелица звезды добавила, что некоторые люди считают необычный внешний вид Пегги удивительным, а в редких случаях отталкивающим. "Несмотря на то, что Пегги выиграла титул самой безобразной собаки в Великобритании, мы считаем, что она прекрасна как внутри, так и снаружи", – подытожила Миддлтон.

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