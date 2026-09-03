В Доме кино состоялся премьерный показ исторической драмы «Диссидент»

В киевском Доме кино состоялся премьерный показ фильма "Диссидент" – исторической драмы режиссеров Станислава Гуренко и Андрея Алфёрова. Мероприятие собрало ведущих деятелей культуры, диссидентов советских времен, лидеров общественного мнения, представителей бизнеса и медиа. "Диссидент" – это история не только о прошлом. Это разговор о свободе, достоинстве и цене выбора, который для украинцев остается актуальным и сегодня, – подчеркивают создатели картины.

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За личной историей героя в "Диссиденте" предстает целая эпоха – поколение украинцев, которым пришлось выбирать между молчанием и сопротивлением. Именно этот масштаб стал одним из ключевых творческих вызовов для авторов картины.

"Работая над "Диссидентом", нашей главной задачей было раскрыть масштабный контекст движения сопротивления шестидесятников, который до сих пор оставался практически неисследованным и неосвещённым в украинском кино", – отметил Александр Омельянов.

Именно через историю человека, оказавшегося за пределами навязанных системой правил, авторы фильма затрагивают универсальные вопросы свободы и личного выбора."Для кого-то "Диссидент" станет своего рода "Википедией", расскажет о белых пятнах в истории нашей страны. Фильм дает ответ на вопрос, как жить, когда ты не встроен в общество", – говорит режиссер Андрей Алфёров.

За несколько лет работы над картиной изменились не только обстоятельства вокруг команды, но и сама страна. Финальный этап создания "Диссидента" пришелся уже на время полномасштабной войны."Это была очень непростая, напряжённая работа, монтаж фильма завершался уже во время полномасштабной войны", – рассказал сопродюсер Андрей Осипов.

Ведущими вечера стали Геннадий Попенко и Людмила LADOSHKO. Чтобы лично выразить уважение легендарным диссидентам и первыми увидеть фильм, на мероприятие пришли: Александр Прищепа, Виктория Ромашко, Дарья Творонович, Олекса Гладушевский, Pianoбой, Ахтем Сеитаблаев, Александр Кобзарь, Денис Тарасов, Сергей Асовский, Вячеслав Соломка, Хосейн Мирзаголи и многие другие.Кульминацией мероприятия стал благотворительный аукцион.

Диссиденты Лариса Лохвицкая, Леонид Милявский, Инна Набока и Михаил Михалко поделились живыми историями о своём сопротивлении советской системе и оставили подписи на арт-объекте "Стена свободы", автором визуальной идеи которого выступила благотворительница Мари Грин.

Лот был выставлен на аукцион и приобретен многократной королевой красоты Еленой Брынзой. Все средства без каких-либо удержаний будут направлены на нужды подразделения, в котором проходит службу один из членов съемочной группы фильма.

Премьера объединила партнеров, которые разделяют заложенную в фильме философию свободы.

О важности свободы и благодарности ВСУ высказался главный врач и совладелец стоматологической клиники RAIYEVSKIY Виталий Раевский, который лично поздравил гостей со сцены Дома кино. К обсуждению основных идей фильма присоединилась кандидат медицинских наук, выдающийся пластический хирург Варсик Быкадорова. В своём выступлении она подчеркнула, что личная свобода – это прежде всего смелость выбирать свой путь, любить себя и не зависеть от навязанных стереотипов.Масштабную медиаподдержку премьеры обеспечили лидер non-TV рекламы холдинг Megapolis+ и сеть электроники MOYO.Бьюти-партнером премьеры выступил премиальный бренд Beehive Cosmetics, а водный баланс вечера обеспечивала артезианская вода Avalon.

Отдельную благодарность выразили партнерам, которые накануне пострадали от российских обстрелов, но поддержали мероприятие. Бренд Loven из-за попадания в склад потерял 800 тонн выпечки, а книжный магазин Readeat – весь книжный запас. Несмотря ни на что, компании остались с проектом, став символом стойкости украинского бизнеса. Всеукраинский старт проката и официальная премьера фильма "Диссидент" в кинотеатрах страны состоятся уже 3 сентября. Фильм рассказывает о бывшем бойце УПА, который прошел через ад советских лагерей, но продолжил борьбу за свободу. Мировая премьера фильма состоялась на 42-м Туринском кинофестивале, где "Диссидент" получил награду Jury Special Mention.

Официальный трейлер

Фильм снят кинокомпанией JOYFILMS при поддержке Украинского культурного фонда, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Одесской киностудии, киностудии им. А. Довженко и AR Content.

Официальный дистрибьютор – "Киномания"

Режиссёры фильма – Станислав Гуренко и Андрей Алфёров

Генеральный продюсер – Александр Омельянов

В главных ролях: Александр Прищепа, Виктория Ромашко, Дима Ярошенко и Василий Мазур

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