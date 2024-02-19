'Уже поменять не удастся'. Наталья Сумская объяснила, почему неохотно вспоминает съемки в 'Слуге народа'

Народная артистка Украины Наталья Сумская в беседах с журналистами неохотно вспоминает свою роль в сериале "Слуга народа". Актриса в телекартине сыграла маму главного героя – учителя истории Василия Голобородька (персонаж Владимира Зеленского), неожиданно ставшего президентом Украины.

В интервью OBOZ.UA Наталья Сумская объяснила, почему не очень любит возвращаться в разговорах к своему киноперсонажу. По словам артистки, сейчас снимается уже другое украинское кино.

"Уже снято, изменить не удастся, так зачем рассуждать? – говорит Сумская о "Слуге народа". – Кроме того, я такая артистка, виртуально не посылающая себя в прошлое. Живу нынешней жизнью. Сегодня уже рождается другое украинское кино".

Тем временем актриса с удовольствием вспоминает свою другую работу в кино – съемки вместе с мужем, народным артистом Украины Анатолием Хостикоевым в сериале "Село на миллион": "Нам часто об этой работе напоминают поклонники: "Ой, мы вас помним по этим ролям ". Или такую фразу вспоминают, которую Анатолий сам придумал: "Ну, как же я тебе сейчас буду помогать, когда я в пиджаке?" Люди цитируют, вспоминают".

Премьера сериала "Слуга народа", снятая студией "Квартал 95", состоялась в 2015 году. Весной 2019 года Владимир Зеленский, сыгравший учителя, ставшего президентом страны, был избран на самый высокий государственный пост в реальной жизни.

"Мне жаль, что та роль моя была недостаточно столь широкой и интересной, – рассказывала через несколько лет после выхода картины на экраны Наталья Сумская в интервью "Радио Свобода". – Она ограничивалась только бытовой какой-то миссией".

В интервью телеканалу "UA:Первый" актриса откровенно призналась, что во время работы на съемочной площадке даже испытывала боль: "Съемки проходили в Октябрьском дворце. Владимир должен был провозгласить присягу в роли Голобородька. И он говорит по-русски. Можете вообразить мое состояние как актрисы, гражданки. Именно эту речь режиссеры все-таки могли бы заставить себя написать на украинском языке. Это было таким диссонансом, что посеяло у меня неприязнь".

О Владимире Зеленском актриса отзывалась как об очень положительном артисте на сцене, однако добавила, что "сейчас человек меняется": "Это чиновник высокого ранга. А ведь это известная истина, что человек, когда получает власть, это уже несколько иначе. Это во всех драматургических сюжетах описано. В частности, спектакль, который у нас шел 20 лет подряд на сцене Национального драматического театра имени Франко "Кин ІV". Актер и власть – здесь как раз это течение исследовалось".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что актриса Анастасия Карпенко, снимавшаяся в обеих частях картины "Слуга народа", рассказала, какого осталась мнения о работе на съемочной площадке Владимира Зеленского. Анастасии Карпенко в "Слуге народа" досталась роль оппозиционной журналистки Яны Клименко.

Также OBOZ.UA писал, что артист Сергей Калантай, тоже снимавшийся в "Слуге народа", рассказал о временах, когда "знал Владимира Александровича еще Володей". Сергей Калантай сыграл в телекартине главу МВФ Отто Адельвайнштайнера.

Полное интервью с Натальей Сумской читайте на OBOZ.UA здесь.

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