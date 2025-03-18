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Уникальный сериал "Переходный возраст" назвали "ужасом для родителей", но критики в восторге от сюжета и игры детей-актеров. Трейлер

Анастасия Какун
Кино Oboz
3 минуты
207
Уникальный сериал 'Переходный возраст' назвали 'ужасом для родителей', но критики в восторге от сюжета и игры детей-актеров. Трейлер

13 марта на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера детективного минисериала "Переходный возраст". Лента режиссера Филиппа Барантини через несколько дней после выхода собрала большое количество положительных отзывов от кинокритиков, однако в то же время из-за своего сюжета была названа "ужасом для родителей".

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Как сообщает Metro, проект рассказывает историю 13-летнего парня Джейми Миллера, которого арестовали за убийство одноклассницы. Из-за этого жизнь его семьи кардинально меняется, а мать и отец пытаются сделать все возможное, чтобы защитить наследника и понять, что произошло на самом деле.

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Сериал "Переходный возраст" состоит из четырех серий. Для лучшего погружения зрителей в сюжет фильма Филипп Барантини использовал стиль непрерывной съемки. По словам режиссера, из-за того, что события разворачиваются в одном длинном кадре, людям кажется, что они принимают непосредственное участие в событиях.

Актер Стивен Грэм, сыгравший одну из ключевых ролей в проекте и ставший соавтором сценария, признался, что идея создать "Переходный возраст" пришла после того, как он прочитал очередную новость об убийстве молодой девушки подростком.

Уникальный сериал "Переходный возраст" назвали "ужасом для родителей", но критики в восторге от сюжета и игры детей-актеров. Трейлер

"Я просто задумался, что это за общество и в каком мире мы живем, где подобные вещи случаются не один раз, не два, не три, не четыре, не пять раз? Мне стало очень интересно. Я никогда не хотел указывать на кого-то, а лишь поднять вопрос, почему это происходит и кто виноват? Что стало причиной? Семья, школа, общество. Возможно, мы все несем определенную ответственность", – высказался знаменитость.

Главную роль в сериале "Переходный возраст" сыграл 15-летний Оуэн Купер. По мнению юного актера, важной целью фильма является продемонстрировать родителям, что необходимо контролировать, чем занимаются их дети в социальных сетях. Он провел определенную параллель со своим персонажем, отметив: если бы мама и папа подростка знали больше о его деятельности в интернете, возможно, удалось бы избежать трагедии.

Уникальный сериал "Переходный возраст" назвали "ужасом для родителей", но критики в восторге от сюжета и игры детей-актеров. Трейлер

На платформе Rotten Tomatoes критики оставили большое количество положительных отзывов о многосерийной кинокартине:

"Переходный возраст" – это то, что нужно увидеть. События медленно развиваются с самого начала, поэтому сериал привлекает ваше внимание и вызывает вопрос о том, что вы действительно знаете о своей семье".

"Это, несомненно, один из лучших минисериалов года, настоящая сенсация".

"Это отличный проект. Его стоит смотреть всем, но особенно родителям, не имеющим никакого представления о том, какие медиа используют их дети".

"Сериал гораздо более "взрослый", чем может показаться из названия. "Переходный возраст" – это триумф творческого и технического артистизма".

Проект не остался без внимания и украинских звезд индустрии кино. Актриса Ирма Витовская-Ванца в своем Facebook отметила, что была поражена сериалом и игрой подростков.

Уникальный сериал "Переходный возраст" назвали "ужасом для родителей", но критики в восторге от сюжета и игры детей-актеров. Трейлер

"Это очень мощно. Кто ищет, что посмотреть – вот. Каждая серия одним кадром. Невероятно, космос. Актерская работа, игра подростков – у меня нет слов. Вижу большое актерское будущее. Все, как часы. Режиссер все выстроить, вместе с оператором до микрона. Сколько репетиционных прогонов было? Это очень мощно", – написала звезда.

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