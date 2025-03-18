Уникальный сериал 'Переходный возраст' назвали 'ужасом для родителей', но критики в восторге от сюжета и игры детей-актеров. Трейлер

13 марта на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера детективного минисериала "Переходный возраст". Лента режиссера Филиппа Барантини через несколько дней после выхода собрала большое количество положительных отзывов от кинокритиков, однако в то же время из-за своего сюжета была названа "ужасом для родителей".

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Как сообщает Metro, проект рассказывает историю 13-летнего парня Джейми Миллера, которого арестовали за убийство одноклассницы. Из-за этого жизнь его семьи кардинально меняется, а мать и отец пытаются сделать все возможное, чтобы защитить наследника и понять, что произошло на самом деле.

Сериал "Переходный возраст" состоит из четырех серий. Для лучшего погружения зрителей в сюжет фильма Филипп Барантини использовал стиль непрерывной съемки. По словам режиссера, из-за того, что события разворачиваются в одном длинном кадре, людям кажется, что они принимают непосредственное участие в событиях.

Актер Стивен Грэм, сыгравший одну из ключевых ролей в проекте и ставший соавтором сценария, признался, что идея создать "Переходный возраст" пришла после того, как он прочитал очередную новость об убийстве молодой девушки подростком.

"Я просто задумался, что это за общество и в каком мире мы живем, где подобные вещи случаются не один раз, не два, не три, не четыре, не пять раз? Мне стало очень интересно. Я никогда не хотел указывать на кого-то, а лишь поднять вопрос, почему это происходит и кто виноват? Что стало причиной? Семья, школа, общество. Возможно, мы все несем определенную ответственность", – высказался знаменитость.

Главную роль в сериале "Переходный возраст" сыграл 15-летний Оуэн Купер. По мнению юного актера, важной целью фильма является продемонстрировать родителям, что необходимо контролировать, чем занимаются их дети в социальных сетях. Он провел определенную параллель со своим персонажем, отметив: если бы мама и папа подростка знали больше о его деятельности в интернете, возможно, удалось бы избежать трагедии.

На платформе Rotten Tomatoes критики оставили большое количество положительных отзывов о многосерийной кинокартине:

"Переходный возраст" – это то, что нужно увидеть. События медленно развиваются с самого начала, поэтому сериал привлекает ваше внимание и вызывает вопрос о том, что вы действительно знаете о своей семье".

"Это, несомненно, один из лучших минисериалов года, настоящая сенсация".

"Это отличный проект. Его стоит смотреть всем, но особенно родителям, не имеющим никакого представления о том, какие медиа используют их дети".

"Сериал гораздо более "взрослый", чем может показаться из названия. "Переходный возраст" – это триумф творческого и технического артистизма".

Проект не остался без внимания и украинских звезд индустрии кино. Актриса Ирма Витовская-Ванца в своем Facebook отметила, что была поражена сериалом и игрой подростков.

"Это очень мощно. Кто ищет, что посмотреть – вот. Каждая серия одним кадром. Невероятно, космос. Актерская работа, игра подростков – у меня нет слов. Вижу большое актерское будущее. Все, как часы. Режиссер все выстроить, вместе с оператором до микрона. Сколько репетиционных прогонов было? Это очень мощно", – написала звезда.

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