'Игра в кальмара' в стиле 'Сегун': Netflix объединил два телехита в новом сериале о самураях и показал первый кадр

Стриминговая компания Netflix выпустит сериал "До последнего самурая", где объединила идеи двух популярных проектов "Игра в кальмара" и "Сегун". Исторический боевик расскажет о почти 300 японских воинах, что собрались в одном храме, соревнуясь за денежный приз в размере 100 миллиардов иен (около 24 млрд гривен).

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Первый кадр будущей ленты появился на официальной странице компании в Instagram. Релиз многосерийной кинокартины состоится уже в ноябре 2025 года.

"До последнего самурая" рассказывает о том, что произошло бы, если бы эти воины – самые выносливые и лучшие в Японии – вдруг стали обычными людьми и должны были бы бороться за свою жизнь. Представьте, что "Сегун" объединяется с "Игрой в кальмара", – высказался о проекте руководитель контента Netflix в Японии Каата Сакамото.

Что известно о сериале

"До последнего самурая" – японская многосерийная лента режиссера Фуджи Митихито, что является адаптацией манги (японского комикса) Ikusagami. Главные роли в проекте сыграют: Дзюнити Окада, Йосиока Рихо, Юма Фуджисаки, Кая Кийохара, Тайчи Саотоме, Юя Эндо, Масахиро Хигасиде, Шота Сометани, Хироси Тамаки, Такаюки Ямада, Кайри Джо, Ватару Ичиносе, Хидеаки Ито, Ясусы Футиками и Казунари Ниномия.

Как отметили на Netflix, события ленты разворачиваются в конце 19 века в храме Тэнрю-дзи в Киото. С наступлением ночи собираются 292 искусных воина, которых заманили, пообещав приз в размере 100 миллиардов иен. Среди них оказался и главный герой сериала – Шуджиро Сага, вступающий в опасную игру с одной целью: спасти свою больную жену и ребенка.

Напомним, сериал "Игра в кальмара", идея которого легла в основу "До последнего самурая", установил исторический рекорд для стриминговой платформы Netflix. Чуть ли не сразу после премьеры лента возглавила чарты популярности в 93 странах одновременно, а рейтинг шоу на сервисе оценки кинокартин Rotten Tomatoes составил 89/100%.

Не меньшего успеха достиг и сериал "Сегун". На платформе Rotten Tomatoes он собрал 99% положительных комментариев, а рейтинг проекта на сайте Metacritic, собирающего отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх, фильмах и телевизионных шоу, составляет 84 из 100. Кроме того, проект завоевал 18 премий "Эмми" и несколько "Золотых глобусов".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Netflix официально назвал дату выхода последнего сезона "Игры в кальмара".

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