'Уэнсдэй' 2: дата выхода, где смотреть в Украине и чем закончился первый сезон

Американский сериал в стиле ужасов "Уэнсдэй" приобрел большую популярность среди зрителей во всем мире, поэтому после бешеного успеха первого сезона создатели решили продолжить проект. Уже в эту среду, 6 августа, фанаты смогут увидеть, как будет развиваться сюжет поразительной кинокартины и с какими вызовами придется столкнуться любимым героям.

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Однако посмотреть новые серии за короткий период поклонникам не удастся. Дело в том, что авторы ленты решили разделили второй сезон на две части. Премьера финальных эпизодов запланирована на 3 сентября 2025 года. Как закончился первый сезон "Уэнсдэй" и где выйдет продолжение кинокартины – читайте в материале OBOZ.UA.

Где смотреть новый сезон в Украине

Как мы отмечали ранее, премьера первой части второго сезона сериала "Уэнсдэй" стартует уже 6 августа. Новые эпизоды будут доступны на платформе стримингового сервиса Netflix. Ожидается, что серии будут адаптированы для украинской аудитории – будут иметь субтитры на соловьином, а также профессиональный дубляж.

Чем закончился первый сезон

Главной героине сериала Уэнсдэй Адамс, которую сыграла Дженна Ортега, разбили сердце. Она влюбилась в сына шерифа Тайлера Галпина, который оказался монстром Хайдом, что терроризировал академию "Невермор" и убивал учеников со сверхъестественными способностями. Уэнсдэй решила заставить парня признаться, кем он является на самом деле, используя довольно жестокие методы. Однако тогда ей не удалось достичь цели. Директор академии посчитала поведение главной героини неприемлемым, поэтому решила отчислить ее, а сам Тайлер оказался на свободе.

Перед отъездом Адамс решила навестить своего товарища Юджина, который пострадал от Гайда. Он вспомнил, что во время нападения монстра увидел красные ботинки, и тогда девушка поняла, кто руководил Тайлером. Оказывается, за всеми преступлениями стояла Лорел Гейтс, которая инсценировала свою смерть, а затем притворялась преподавательницей биологии Мэрилин Торнхилл. Пользуясь силой Гайда она убивала детей со способностями, а иногда и обычных людей, чтобы воскресить своего предка – Джозефа Крейкастона.

В финале первого сезона произошли довольно серьезный схватки. Подруга главной героини Энид Синклер наконец смогла превратиться в оборотня и победила Гайда. Уэнсдэй едва не проиграла финальную битву с Джозефом Крейкастоном, ведь меч, которым она должна была проткнуть его сердце, сломался. Однако преступника вовремя отвлекла другая ученица академии Бьянка, поэтому главная героиня нанесла ему смертельный удар обломком оружия. Девушке вместе с друзьями удалось победить и Мэрилин Торнхилл.

Кажется, история получила счастливый финал, но когда Уэнсдэй отправилась из "Невермора" на каникулы, получила загадочное сообщение с угрозами. В этот же момент мимо машины семьи Адамсов проехал полицейский фургон, в котором Тайлер начал превращаться в монстра.

Что ожидать от второго сезона

В новых эпизодах Уэнсдэй вместе со своим братом Пагсли продолжат обучение в академии. Создатели сериала уделили больше внимания раскрытию отношений между главной героиней и ее мамой – Мортишей. Да и в целом зрители смогут больше узнать о семье Адамсов.

С помощью свои способностей Уэнсдэй видит смерть лучшей подруги – Энид и пытается сделать все, чтобы это не стало реальностью.

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