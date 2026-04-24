'Тройка', СБУ и ГУР в новом блокбастере Любомира Левицкого: в Киеве состоялся допремьерный показ 'Киллхауса'

В Киеве состоялся допремьерный показ тактического экшн триллера "КИЛЛХАУС", режиссера Любомира Левицкого. Это первая в мире лента, которая в деталях воспроизводит уникальную спасательную операцию с использованием беспилотных технологий.

В основе сценария – реальные события о спасении гражданской пары и известной американской журналистки, которые попали в эпицентр огня на временно оккупированной территории. Лента демонстрирует сложнейшую многоуровневую работу спецподразделений 3-й ОШБр, СБУ и ГУР, которые объединились, чтобы вытащить людей из "серой зоны" и спасти 14-летнюю девочку из рук врага.

Фильм отличается максимальной тактической достоверностью, ведь сценарий консультировали специалисты 3 ОШБр, ГУР, СБУ и аналитики ЦРУ, а 80% актерского состава – это реальные военные и ветераны Сил обороны Украины, которые появляются в кадре наряду с профессиональными актерами.

Всего в съемках "КИЛЛХАУС" приняли участие более 200 действующих военнослужащих с реальным боевым опытом. Среди них – актер Денис Капустин, сыгравший роль Сида, сразу после завершения съемок мобилизовался в Третий армейский корпус, батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.

В течение ленты зрители увидят сцены с участием руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова, бывшего Председателя СБУ Василия Малюка и командира Третьего армейского корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого.

Допремьерный показ собрал военно-политическое руководство, профессиональное сообщество, военных и лидеров мнений. Среди гостей были: Василий Малюк, Виталий Кличко, Максим Жорин, Андрей Юсов, Андрей Осипов, Артур Михно, Олег Гороховский, Юрий Горбунов, Святослав Вакарчук, Ахтем Сеитаблаев, Сергей Стрельников, Денис Капустин, Константин и Влада Либеровы, Гарик Корогодский, Жан Беленюк, Оксана и Вадим Гутцайт, Parfeniuk, Богдан Буше, Янков (Янки) Игорь, Ксения Мишина, Андрей Фединчик, TAYANNA и другие.

Режиссер Любомир Левицкий эмоционально прокомментировал: "Это лучшее, что я сделал. Можно снять еще много фильмов, но "КИЛЛХАУС" – раз в жизни".

Генеральными партнерами фильма стали компания "WORK.UA", фармацевтическая компания "Дарница" и природная минеральная вода "Карпатская родниковая".

"КИЛЛХАУС" – это важная лента для современного зрителя, которая демонстрирует миру профессионализм украинских защитников и их способность выполнять невозможные задачи.

Увидеть историю о сверхчеловеческих усилиях и настоящий выбор можно уже с 23 апреля во всех кинотеатрах страны.