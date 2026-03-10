'Супер Марио Галактика в кино': вышел финальный трейлер мультика

Марио, Луиджи, принцесса Пич, Боузер и вся компания героев вселенной популярной видеоигры уже готова к новым приключениям на большом экране. И за считанные дни до премьеры компания Nintendo и анимационная студия Illumination решили подогреть ожидания фанатов финальным трейлером мультфильма "Супер Марио Галактика в кино".

Ролик официально представили во время эксклюзивной презентации Nintendo Direct. Дублированная на украинском языке версия опубликована на YouTube-канале B&H Film Distribution Company, которая занимается прокатом ленты в кинотеатрах страны. Премьера состоится уже 1 апреля.

Вместе с выходом трейлера авторы мультфильма наконец раскрыли имена последних трех актеров из голосового каста мультфильма. Так Варта озвучил Луис Гусман, а Медовую Королеву – Исса Рей. А самой громкой новостью стало то, что динозавр Йоши заговорит голосом Дональда Гловера, также известного как рэпер Childish Gambino и Ландо Калриссиан из сольного фильма о Хане Соло во вселенной "Звездных войн".

Сюжетно "Супер Марио Галактика в кино" будет основан на вселенной культовой одноименной игры. Также он станет продолжением мультфильма "Братья Супер Марио в кино", который вышел в 2023 году и собрал 1,3 миллиарда долларов в прокате.

Режиссерами нового мультфильма выступили Аарон Горват и Майкл Джеленик, которые работали над предыдущей частью. В оригинальной озвучке "Супер Марио Галактика в кино" приняли участие Крис Прэтт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Киган-Майкл Ки, Бенни Сафди, Кевин Майкл Ричардсон и Бри Ларсон.

