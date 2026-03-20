'Сумерки' снова в прокате: вампирская сага в марте вернется в украинские кинотеатры

"Сумерки" возвращаются в украинские кинотеатры: насыщенная экшеном современная история любви между подростком и вампиром по мотивам серии бестселлеров Стефени Майер – снова на больших экранах с 26 марта.

Возвращение ленты на большие экраны является частью глобального празднования юбилея культовой книжной серии, которое началось еще в прошлом году по случаю 20-летия произведения. Книга Стефени Майер в свое время стала мировым феноменом и дала начало одной из самых успешных молодежных кинофраншиз.

Студии возвращают известные ленты на большие экраны, давая возможность зрителям снова пережить эти истории в кинотеатре. Поэтому в рамках глобальной тенденции "Сумеречная сага" снова возвращаются и в украинский прокат.

По сюжету, Белла Свон (Кристен Стюарт) всегда чувствовала себя немного другой и никогда не стремилась вписаться в компанию популярных девушек в своей школе в Финиксе. Когда ее мама во второй раз выходит замуж и отправляет Беллу жить к отцу в дождливый маленький городок Форкс, она не ожидает, что в ее жизни что-то существенно изменится.

Но все меняется, когда она знакомится с таинственным и потрясающе красивым Эдвардом Калленом (Роберт Паттинсон) – парнем, не похожим ни на одного из тех, кого она встречала раньше. Эдвард – вампир, но без клыков, а его семья отличается от других тем, что они решили не пить человеческую кровь. Умный и остроумный, Эдвард будто видит Беллу насквозь.

Вскоре между ними вспыхивает страстный, увлекательный и необычный роман. Для Эдварда Белла – это то, чего он ждал 90 лет: его родственная душа. Но чем ближе они становятся, тем больше Эдвард вынужден бороться с первобытным влечением к запаху ее крови, который может довести его до неконтролируемого неистовства.

Но что произойдет, когда в город прибудет другой клан вампиров и начнет им угрожать?

О феномене "Сумеречной саги"

Франшиза "Сумерки" создана по мотивам бестселлерной серии Стефени Майер, возглавлявшей список The New York Times. Тираж книг превышает 17 миллионов экземпляров. "Сумерки" стали культурным феноменом с преданным фанатским сообществом, которое с нетерпением ждало экранизации.

Продюсер Грег Мурадиан впервые прочитал "Сумерки" еще до того, как подростковый роман получил мировое признание – фактически еще до его публикации. Грега привлекла не столько экзотичность истории, сколько ее универсальность: "Было снято тысячи фильмов о вампирах. Но что отличает эту историю, – это любовная линия. Вампиризм здесь фактически является метафорой подростковой тоски и желания".

В сети существует более 350 фан-сайтов, посвященных этой истории.

Режиссер Кэтрин Хардвик перенесла на экран эту современную, визуально насыщенную и эмоционально напряженную историю в духе "Ромео и Джульетты " – о запретной любви между вампиром и смертной.

Справка:

Оригинальное название: Twilight. Жанр: романтика, фэнтези, экранизация. Страна: США. Студия: Lionsgate

Кинодистрибьютор в Украине: Green Light Films. Старт в Украине: 26.03.2026. Хронометраж: 122 мин.

Синопсис:

Юная Белла Свон переезжает в маленький городок на северо-западе Тихого океана, где встречает и влюбляется в таинственного одноклассника, Эдварда Каллена, который оказывается 108-летним вампиром.

Режиссер: Кэтрин Хардвик. В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Анна Кендрик и другие.