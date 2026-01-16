'Кутюр' с Анджелиной Джоли выйдет в прокат 5 марта: премьера украинского трейлера

В бешеном ритме Парижской недели моды – новая картина Алис Винокур "Кутюр" с Анджелиной Джоли выйдет в украинский прокат с 5 марта 2026 года .

По сюжету, во время Недели моды в Париже пересекаются жизни трех женщин – режиссера, модели и визажистки, – обнажая вызовы и стойкость, скрывающиеся за фасадом красоты и публичного перформанса.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 2025 года.

События разворачиваются во время реальной парижской Недели моды с аутентичными локациями и профессионалами индустрии. Ленту снимали в пространстве Chanel, в частности на легендарной лестнице на rue Cambon, но без брендинга – модный дом остается вымышленным.

Максин(Анджелина Джоли) – американский режиссер, которая сталкивается с испытаниями судьбы и неожиданно оказывается втянутой в новую связь с давним творческим партнером(Луи Гаррель). Ада(Аньер Аней) – новая звезда модельного мира, убегающая от предопределенного будущего в родном Южном Судане. Анжель(Элла Рампф) – визажистка, которая работает в тени подиумов.

Создатели отмечают, что делают рифмы между сюжетными линиями женщин, где можно прочитать истории, скрытые за социальными ролями и масками.

Картина задумана как коллаж, где швы не скрываются: тело как ткань – еще один "шов" между этими мирами. Каждая из героинь должна что-то починить в себе, чтобы двигаться дальше. Между ними существует почти невидимая солидарность, рожденная случаем.

"Мне нравится мир, далекий от меня, – проецировать на него интимные истории. В случае моды меня интересовало не то, что мы видим, а то, что скрыто за кулисами – процесс создания образов, труд, невидимая сторона репрезентации женственности. Я провела год за кулисами фэшн-шоу, знакомилась с визажистами, швеями, моделями вне подиума – из этого и родилась часть фильма. Меня поразила безумная погоня за временем: одна коллекция сменяет другую, сезон за сезоном. Эфемерность этого мира отражается в судьбе героини Анджелины Джоли, когда на пике зрелищной суеты ее жизнь неожиданно меняет направление", – комментирует режиссер Алис Винокур .

Анджелина Джоли выучила французский специально для роли и имеет личную историю, связанную с сюжетом фильма, – в декабре прошлого года она также появилась на обложке TIME France в поддержку кинопроекта.

"Кутюр" – в украинском прокате с 5 марта 2026 года.

О режиссере:

Алис Винокур – выпускница парижской киношколы La Fémis, одна из самых влиятельных фигур современного французского авторского кино, чьи работы отличаются тонкой психологической чувствительностью.

В 2011 году Винокур дебютировала в полном метре с фильмом "Августина" (Augustine), номинированным на премию "Сезар" в категории "Лучший дебютный фильм".

Ее второй полнометражный фильм "Мэриленд" (Maryland) с участием Матиаса Шонартса и Дайан Крюгер был показан в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2015 года. Винокур также была сосценаристкой фильма "Мустанг" режиссера Дениз Гамзе Эргювен, который получил премию "Сезар" за лучший сценарий и представлял Францию на церемонии "Оскар" в 2016 году.

Космическая драма "Проксима" (Proxima) с Евой Грин и Мэттом Диллоном в главных ролях получил ряд наград на кинофестивалях в Торонто и Сан-Себастьяне в 2019 году.

Предыдущая работа Алис Винокур "Воспоминания о Париже" (Revoir Paris, 2022) вошла в шортлист фильмов-претендентов на представление Франции на премии "Оскар", принесла Виржине Эфире премию "Сезар" за лучшую женскую роль, а самой Винокур – премию Алис Ги за лучшую режиссуру.

Синопсис . Максин, американский режиссер, приезжает в Париж на Неделю моды, но ее настоящая миссия – найти себя заново. Среди блеска подиумов и светских интриг она проходит путь испытаний, который изменит ее жизнь навсегда.

В ролях : Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Элла Рампф, Гаранс Марилье, Аньер Аней, Финнеган Олдфилд.

Оригинальное название: Couture

Студии: Canal+, Chanel, Pathé

Кинодистрибьютор: Green Light Films

Хронометраж: ориентировочно 106 минСтартв Украине: 05.03.2026 Режиссер и сценарист: Алис Винокур