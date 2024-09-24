Стало известно, в каком сериале Netflix сыграла скандальная Алина Гросу. Фото

Скандальная украинская певица Алина Гросу засветилась в новом сериале от Netflix под названием "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов". Артистка проходит обучение в лос-анджелесской школе актерского мастерства, которую когда-то закончили Мэрилин Монро и Кларк Гейбл.

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В одном из эпизодов, действие которого разворачивается в зале суда, можно увидеть белокурую украинку. Гросу сидит среди присутствующих и появляется на экране на 5 секунд.

В июне 2024 года певица анонсировала участие в съемках нового сериала от известной американской компании. "Я снимаюсь на Netflix сейчас, и я счастлива, потому что мне это удалось, и это очень хороший, интересный проект. Это такая ступенька вперед, выше, и, наверное, такими моментами я горжусь, – рассказала Гроссу в комментарии ЖВЛ. – Очень известные актеры снимаются".

Сериал "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" рассказывает о деле, всколыхнувшем Америку в 90-х годах прошлого века. Это история двух братьев, убивших своих родителей 20 августа 1989 года – оба были признаны виновными в убийстве первой степени и приговорены к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения. По данным Telegram-канала "Що ти знаєш про Бобула?", шоу уже возглавило топ Netflix по просмотрам в разных странах, включая Украину.

Накануне в сети разгорелся новый скандал с участием Алины Гросу. Певица посетила частное мероприятие в поддержку украинцев в доме мэра Нью-Йорка, а затем заявила, что стала "официальной представительницей украинской культуры". Впрочем, МИД Украины опроверг заявление артистки. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, за что критикуют Алину Гросу, представляющую украинскую культуру в США: выступала в Москве и крутила романы с россиянами. Детальнее – читайте здесь.

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