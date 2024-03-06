Стало известно, почему украинским актерам запрещено кататься на лыжах и играть в футбол: это прописано в контракте

Во время посещения театральных представлений можно заметить, что в Украине почти все актеры стройны и "в форме". Весь секрет в обязательной поддержке собственного физического здоровья. Украинский актер, звезда "Довбуша", Алексей Гнатковский отметил, что даже в контракте прописываются запрет на катание на лыжах и занятие футболом из-за высокой травматичности этих видов спорта.

Он в интервью Эспрессо.TV объяснил, что в случае проблем со здоровьем у одного актера будет страдать весь репертуар. Еще одним замечанием является определенный дресс-код, который запрещено нарушать. К такой специфике профессии нужно готовиться еще до начала карьеры.

"Надо следить за собой, и это даже прописано в контракте. То есть там есть определенный тип даже прически. Например, я не могу себе позволить кататься на лыжах и играть в футбол или какие-то такие вещи, потому что это травмоопасно. Если я травмируюсь, то репертуар "вылетает", а я работаю в театре государственном. Это означает, что вся система начинает рушиться, то есть это риск", – объяснил он.

В частности, Гнатковский считает, что Украина стала центром лучших актеров. Они ответственно относятся к своим обязанностям и очень редко нарушают их.

"Я не скажу, что у нас актеры не следят за собой. Я вообще скажу, что у нас, в Украине, лучшие актеры. Я не могу говорить за всех, статистическими данными не владею, но мои коллеги – это не какая-то фанатичная история, СПА-процедуры или что-то еще, но следить за своей внешностью так же важно, как и за своим внутренним миром. Это постоянное развитие, ты должен работать над своим развитием", – отметил Гнатковский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алексей Гнатковский категорически отказывается сниматься в фильмах, где даже намеками указывают на якобы украинскую неполноценность и транслируют людей как глупый народ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!