Сразу два 'холостяка' в фильме и драма об экс-военном, грабящем рестораны McDonald's: что посмотреть в кино

С 16 октября в прокате выходит картина от украинских кинопроизводителей – детективная история "10 блогерят", сочетающая юмор, интригу и социальный подтекст. Кроме того, кинотворцы порадуют зрителей криминальной комедией-драмой, основанной на реальной истории бывшего офицера армии США.

А еще нас ждет – продолжение успешного хоррора "Черный телефон", современная адаптация народной норвежской сказки и полнометражный фильм, созданный по мотивам популярного детского сериала. OBOZ.UA расскажет о новинках, которые уже шагают по большим экранам.

"10 блогерят"

Черная детективная комедия от Александра Щура, известного по картинам "Я, Ты, Он, Она", "Буча" и многочисленным проектам студии "Квартал 95". Сюжет разворачивается вокруг десяти известных украинских блогеров, которые оказываются запертыми на съемочной площадке. Неизвестный запускает смертельную игру: каждые десять минут онлайн-аудитория голосует, кто станет следующей жертвой. Напряжение, юмор и неожиданные повороты держат зрителя в постоянном напряжении до финальной сцены.

В фильме сыграли Ольга Сумская, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Арам Арзуманян, Наталья Вуглицкая (Кэнди Суперстар), Олея Шелби, alyona alyona, Джозефина Джексон, а также сразу два "холостяка" – Александр Терен и Тарас Цимбалюк.

На днях в Киеве состоялась премьера картины при участии съемочной группы проекта. На мероприятии присутствовали актеры Ольга Сумская и Арам Арзуманян, блогер Кэнди Суперстар, инфлюенсер Olya Shelby, ветеран и общественный деятель Александр Терен, певица alyona alyona, порноактриса и волонтер Джозефина Джексон.

"Это первая работа, где мне пришлось так много говорить в кадре", – пошутила Джозефина Джексон о своей роли в картине. По ее словам, актеры не знали до премьеры, чем закончится лента. Ольга Сумская рассказала: "Иногда кажется, что мы живем в мире, где любовь между людьми почти исчезла. Зависть, ненависть и равнодушие заполонили пространство вокруг, а хейт распространяется и набирает силу. Люди, кажется, потеряли толерантность и чувство меры. Наш фильм призван напомнить: ненависть, которая живет внутри общества, – настоящий убийца. Это яд, который люди сами употребляют. Мы надеемся, что зрители, смотря кино, заглянут в себя и, возможно, найдут там что-то светлое и теплое".

Арам Арзуманян рассказал, что больше всего гордился своими импровизированными шутками, которые придумывал сам и которые вошли в финальный монтаж и пришлись зрителям по душе. Зато alyona alyona вспоминала, что ей особенно понравилась одна шутка, которую, к сожалению, таки вырезали из фильма.

"Это комедийное переосмысление известного детектива Агаты Кристи с большим количеством шуток и юмора, современными отсылками на "Игру в Кальмара" и "Игру престолов", рассказал о картине Александр Щур. – В течение фильма зритель будет много смеяться, разгадывать главную загадку – кто же на самом деле убийца – и одновременно задумываться. В современном обществе хейта стало много, он разрушает, а в нашей истории – убивает по-настоящему. Да, это кино развлекает, но в то же время это больше, чем развлечение – повод задуматься, что мы несем друг другу".

Поздравить съемочную группу с премьерой пришли ведущие Анатолий Анатолич, Слава Солома, Андрей Чорновол, актеры Анна Саливанчук и Артемий Егоров, певцы Маша Кондратенко и Виктор Павлик, дуэт Анна-Мария и другие звездные гости.

"Грабитель по призванию"

Криминальная комедия-драма, основанная на реальной истории Джеффри Менчестера, бывшего офицера армии США, который совершил серию дерзких ограблений McDonald's, проникая в здания через крыши. Режиссером картины выступил Дерек Сианфренс, а главные роли исполнили Ченнинг Татум и Кирстен Данст.

По сюжету Джеффри Мэнчестер (Ченнинг Татум) – бывший офицер армии США, разведенный отец троих детей, оказавшийся в финансовых трудностях. В период с 1998 по 2000 год он совершил более 40 ограблений McDonald's. После ареста и 45-летнего тюремного заключения он сбежал из исправительного учреждения и скрывался в магазине детских игрушек, где находился в течение шести месяцев, пока не был пойман снова. В это время он завел отношения с Ли (Кирст Данст), одинокой матерью, которая не знала, кто он на самом деле. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 6 сентября 2025 года.

"Черный телефон 2"

Картина режиссера Скотта Дерриксона, является продолжением успешного хоррора 2021 года. Действие фильма разворачивается в 1982 году, через четыре года после событий первой части. Финни Блейк (Мейсон Темз), которому уже 17 лет, пытается справиться с травмой после похищения и убийства маньяка по имени Граббер (Итан Хоук). Однако зло не уходит: его младшая сестра Гвен (Мэдлен МакГроу) начинает видеть кошмары и слышать звонки на черном телефоне, который использовал Граббер для общения с жертвами. В этих видениях она обнаруживает связь между Граббером и семейной историей, что приводит к новым ужасным событиям.

Мировая премьера картины состоялась на фестивале Fantastic Fest в сентябре 2025 года. Фильм получил положительные отзывы критиков. А мастер ужасов Стивен Кинг отметил, что продолжение превосходит оригинал. В качестве необычного рекламного хода американская сеть кинотеатров AMC Theatres выпустила ведро для попкорна в виде ретро-телефона с дисковым набором номера, напоминающего устройство, использовавшееся Граббером. При нажатии кнопки на трубке воспроизводится искаженный голос Граббера: "Привет, Финни, ты думал, наша история закончена?"

"Зачарованный. Тайна полярного медведя"

Норвежский анимационный фильм, являющийся современной адаптацией одной из самых любимых народных сказок Норвегии, которая сочетает в себе элементы любви, отваги и жадности, разворачиваясь на фоне живописных норвежских пейзажей.

Молодая девушка по имени Лив живет в лесу вместе с дедушкой и сестрами. Она мечтает о приключениях и стремится убежать от монотонной жизни. Однажды белый медведь по имени Вальмонт предлагает ей сделку: если поедет с ним, ее семья избавится от нищеты. Лив соглашается, и между ней и Вальмонтом возникает глубокая дружба, которая со временем перерастает в нечто большее. Но Вальмонт – не просто медведь; он принц, которого когда-то прокляла ведьма. Лив не может видеть его лицо ночью, и это порождает многочисленные вопросы и испытания для их отношений. Фильм был номинирован на премию "Amanda" в категории "Лучший анимационный фильм" в 2025 году.

"Кукольный домик Габби в кино"

Первый полнометражный фильм от DreamWorks Animation, сочетающий живое действо и анимацию, адаптируя популярный детский сериал "Gabby's Dollhouse" для большого экрана.

Габби (Лейла Локхарт Кранер) вместе со своей бабушкой Джиджи (Глория Эстефан) отправляются в путешествие в город Кит-Франциско. Во время поездки их любимый кукольный домик попадает в руки эксцентричной коллекционерки Веры (Кристен Виг), которая разделяет котов Габби. Девушка и ее друзья отправляются в реальный мир, чтобы собрать котов вместе и спасти домик до того, как станет слишком поздно.

