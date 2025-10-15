Могут шокировать: подборка лучших фильмов о монстрах

Фильмы о монстрах называют одним из самых зрелищных субжанров хоррора. И кинематографисты придумали уже столько невероятных существ, что порой кажется ничего нового здесь появиться не может.

Однако, даже в последние годы вышло несколько таких лент, которые перевернули правила игры. И издание Collider собрало десятку лучших представителей жанра, которые точно не отпустят ваше внимание до последнего кадра.

Эбигейл (2024)

Говорить о монстре в "Эбигейле" было бы большим спойлером. Это один из тех фильмов, на которые нужно идти абсолютно неподготовленным. Даже не смотреть трейлер. Начинается все как фильм об ограблении, где группа преступников похищает дочь миллиардера и удерживает ее ради выкупа в отдаленном особняке. Но план быстро идет наперекосяк, когда члены команды начинают умирать один за другим странными и жестокими способами. И тут на арену неожиданно выходит монстр. Авторы фильма причудливо играют с мифическими знаниями, окружающими их фантастическое существо, а персонажи реагируют именно так, как бы реальные люди, вероятно, поступили в такой ситуации.

Годзилла минус один (2023)

Вселенная Годзиллы насчитывает десятки фильмов, но "Минус один" вернул монстра к его корням. Годзилла здесь ощущается как настоящая сила природы, а не неожиданный герой, которым он стал в американских фильмах. Действие разворачивается в послевоенной Японии, разрушенная нация которой сталкивается с чем-то еще более ужасным: самим Годзиллой. И даже если убрать из него монстра кайдзю, фильм все равно работал бы как мощная человеческая драма о пилоте-камикадзе, которого преследуют ПТСР и чувство вины выжившего.

Чужой: Ромул (2024)

Франшиза "Чужой" переживала взлеты и падения, но "Ромул" вернул в нее ужас. Ксеноморф всегда был одним из самых выдающихся монстров в истории кино. Весь его жизненный цикл вызывает тревогу. Яйцо вылупляется, лицехват цепляется к человеку, а затем из его груди вырывается идеальная машина для убийства, кровь которой сама по себе является кислотой. Встреча с этим существом является приговором для космических путешественников. "Ромул" работает, потому что помнит, что сделало оригинального "Чужого" таким страшным. Он темный, клаустрофобный и полон медленно нарастающего ужаса.

"Парк Юрского периода" (1993)

"Парк Юрского периода" — лучший фильм о динозаврах. Идея, что человечество вернуло этих зверей из вымирания, а затем потеряло над ними контроль, была гениальной. Даже спустя 30 лет спецэффекты выглядят хорошо, а динозавры кажутся настоящими. Новые фильмы франшизы стали более развлекательными, но они потеряли свежесть. Каждый новый фильм пытается превзойти предыдущий большими и более яркими монстрами, но это лишь делает их менее правдоподобными.

Тихое место (2018)

Тихое место, безусловно, один из самых знаковых фильмов о монстрах нашего поколения. Это постапокалиптическая история, сосредоточенная вокруг семьи, которая живет в мире, захваченном существами, известными как Ангелы Смерти. Эти слепые инопланетные монстры охотятся исключительно на звук, что заставляет человечество жить в полной тишине. Один чих или треск ветки может означать мгновенную смерть. Это простая идея, но Джон Красински воплощает ее безупречно и относится к истории с реальной серьезностью. Кинематографическая масштабность здесь сочетается с интимными и эмоциональными моментами. Монстры – ужасны, эмоции героев – убедительны, а история – захватывающая. Это также один из редких фильмов, достаточно смелых, чтобы убивать главных героев.

Любовь и монстры (2020)

На первый взгляд, "Любовь и монстры" выглядит как один из тех пресных фильмов, которые сразу попадают на стриминговые сервисы, но на самом деле это очень хорошо воплощенная идея. В нем есть понемногу для каждого. Здесь есть экшн, приключения, ужасы, комедия, драма, постапокалиптический сеттинг, романтика и, конечно, монстры. История разворачивается через семь лет после Монстрокалипсиса, когда гигантские существа захватили землю и заставили человечество жить под землей. Но чувство заставляет главного героя выйти из бункера и отправиться через полную опасностей пустошь на поиск любимой. Визуальные эффекты в фильме потрясающие. Каждая встреча с монстрами ощущается свежей и креативной. "Любовь и монстры" доказывает, что фильму о монстрах не всегда нужно быть мрачным или безрадостным, чтобы быть замечательным. Иногда немного нежности и юмора делают приключение еще лучше.

Добыча (2022)

Лента входит в франшизу "Хищник". После нескольких разочарований она возвращает к ней интригу. Действие происходит в 1700-х годах, где молодая девушка из воинственного народа команчей противостоит Хищнику, гораздо более развитому, чем что-либо, что она видела. Здесь нет запутанных побочных сюжетов или сложных концепций. Просто одна девушка сражается против инопланетного охотника в дикой природе. И все, на что она может полагаться, – это ее разум и инстинкты. Сам Хищник более примитивный, чем те, что видели раньше, но экшн очень увлекательный, возможно, даже лучше.

Кукушка (2024)

Лента рассказывает о молодой женщине, которая переезжает со своей семьей в немецкие Альпы, где ее отец проектирует новый курорт. Вскоре после прибытия она начинает чувствовать, что что-то здесь происходит не так. Она слышит странные, дезориентирующие крики, раздающиеся в лесу, звуки, которые, кажется, издает что-то не совсем человеческое. Сам монстр появляется лишь ближе к концу, но медленное нарастание напряжения делает его намного лучше. Каждое странное событие ощущается как часть пазла, который не совсем сходится до самого конца. Когда правда наконец выплывает наружу, и вы понимаете, что на самом деле происходит, вас это пугает. И делает долгое, напряженное ожидание полностью оправданным.

Варвар (2022)

История "Варвара" начинается как напряженный криминальный триллер. Но он быстро превращается в один из самых непредсказуемых и оригинальных фильмов о монстрах последних лет. Женщина поздно вечером приезжает в арендованную квартиру Airbnb, и обнаруживает, что там уже кто-то живет. Поскольку ей некуда деваться, она неохотно соглашается разделить дом на ночь, и именно тогда все очень быстро катится под откос. Поворот сюжета в середине этого фильма ощущается как магический трюк, которого вы не ожидаете. Дизайн существа отвратителен в лучшем смысле этого слова, но при этом в нем есть трагический и почти человеческий слой, который заставляет вас испытывать противоречивые чувства. Если вы думаете, что видели все, когда дело доходит до ужасов, "Варвар" докажет, что вы ошибаетесь.

Монстро (2008)

Лента рассказывает группу друзей, которые пытаются выжить, когда внезапно появляется огромное существо и начинает разрушать Нью-Йорк. Что выделяет "Монстро", так это перспектива съемки. Работа с ручной камерой помещает вас прямо в эпицентр разрушений, и вы чувствуете себя на месте событий вместе с героями. Фильм не ведет вас за руку и не дает ответов. Он просто бросает вас в кошмар и оставляет там. Нет ученого, который объясняет, откуда взялось существо, нет военного эксперта с планом, как его остановить, и нет правительственного подразделения, которое берет ситуацию под контроль. Это просто обычные люди, которые пытаются выжить в чистом хаосе. И финал этого фильма тоже поражает внезапностью. "Монстро" не понижает ставок, он идет до конца.

