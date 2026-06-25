Спин-офф "Йеллоустоуна" продлили на второй сезон

Сериал "Ранчо Даттонов", являющийся спин-оффом другой популярной телевизионной драмы "Йеллоустоун", официально продлили на второй сезон. Стриминг Paramount+ остался доволен результатами дебютной части проекта и дал зеленый свет продолжению.

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Более того, как пишет Variety, "Ранчо Даттонов" стало самым масштабным стартом среди оригинальных сериалов в истории Paramount+ и возглавило стриминговые чарты уже в первую неделю показа. Таким образом, Келли Райли и Коул Хаузер вновь вернутся к ролям Бет и Рипа.

Шоу рассказывает о том, как Бет и Рип бегут от призраков прошлого в Монтане, чтобы обосноваться в Южном Техасе. Однако в процессе борьбы за общее будущее "они сталкиваются с жестокой новой реальностью и безжалостным конкурирующим ранчо, которое не остановится ни перед чем ради защиты своей империи". Так описывается сюжет сериала в синопсисе.

Создателем "Ранчо Даттонов" является Чад Фиган, а исполнительным продюсером выступает Тейлор Шеридан. Премьера сериала состоялась на Paramount+ 15 мая этого года, а новые эпизоды выходят каждую пятницу. Финал сезона выйдет в эфир 3 июля.

Помимо Райли и Хаузера, в сериале также снялись Финн Литтл, Хуан Пабло Раба, Джай Кортни, Дж. Р. Вильярреал, Марк Менчака, Натали Элин Линд, Эд Харрис и Аннетт Беннинг. Производством девятисерийного первого сезона занимаются компании Paramount Television Studios и 101 Studios.

"Бет и Рип – одна из самых знаковых пар в истории телевидения, и мы невероятно рады открыть совершенно новый мир в "Ранчо Даттонов" для наших подписчиков по всему миру", – отметила Джейн Вайсман, глава отдела оригинального контента Paramount+.

Когда начнутся съемки второго сезона и когда он станет доступен для просмотра, пока неизвестно.

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