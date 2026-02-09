Смешная и дерзкая история: вышел трейлер нового мультика про Миньонов

В июле этого года любимые во всем мире желтые анимационные персонажи Миньоны вернутся на большие экраны. На этот раз фанатов франшизы киностудии Illumination ждет мультфильм в атмосфере Голливуда 1920-х годов.

Новая часть получила название "Миньоны и Монстры". Главные герои продемонстрируют себя в роли актеров еще и будут пробовать свои силы в кино о монстрах, продемонстрировав неожиданный талант к написанию сценариев. Во что это все превратится, можно увидеть в трейлере анимационной ленты. В украинский прокат фильм выйдет 2 июля.

Премьера ролика состоялась во время Супербоула. "Миньоны и Монстры" станут уже седьмой частью франшизы "Гадкий я". Сюжетно мультфильм станет прямым продолжением хита 2022 года "Миньоны: Становление злодея".

На этот раз вместо того, чтобы помогать Грю, Миньоны отправятся в собственное путешествие. Они будут искать страшных существ, которые могли бы сыграть роль злодеев в их кино о чудовищах. Помогать им возьмется милое зеленое создание – совсем не такое страшное, как от него ожидали. Также герои столкнутся с морскими чудищами, гигантским розовым кроликом, который имеет скверный характер, и страшной мумией, для которой эта встреча превратится в настоящую неприятность.

Продюсерами "Миньонов и Монстряков" стали основатель Illumination Крис Меледандри и Билл Райан (исполнительный продюсер "Братьев Супер Марио в кино"). Сценарий написал Брайан Линч, а режиссером выступил номинант на "Оскар" Пьер Коффан. Кстати, именно Коффан снимал первые части франшизы и неизменно озвучивает Миньонов с момента их появления в 2010 году.

На сегодня франшиза "Гадкий я" является самой кассовой анимационной серией в мире. Мультфильмы этой серии заработали более 5 миллиардов долларов за 15 лет. Предыдущие части, выходившие в начале июля, стабильно демонстрировали огромные кассовые сборы, поэтому от "Миньонов и Монстров" ожидают очередного рекорда.

