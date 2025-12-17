'Скучный кусок ерунды': критики разнесли 'Аватар 3', на который потратили космический бюджет

В преддверии мировой премьеры блокбастера "Аватар: Огонь и пепел" ведущие западные издания обнародовали первые рецензии, которые оказались неожиданно прохладными. Несмотря на то, что Джеймс Кэмерон вложил в производство не менее 400 миллионов долларов, рейтинг ленты на Rotten Tomatoes пока остановился на отметке 70%, а на Metacritic – 61%.

Это существенное падение по сравнению с первым фильмом 2009 года, который в свое время вызвал настоящий фурор среди экспертов. OBOZ.UA расскажет, как критикуют ленту, которая в США выйдет 19 декабря, а в Украине уже доступна к просмотру.

Самым сокрушительным стал отзыв Николаса Барбера из BBC, который выставил картине всего одну звезду. Он назвал "Огонь и пепел" "самой длинной и худшей" частью серии, отметив, что за шестнадцать лет после первого "Аватара" вымышленный мир Пандоры потерял эффект новизны. По его мнению, стиль ленты выглядит устаревшим, а сам фильм – "так же нереалистичным и не увлекательным, как старая аркадная игра".

Похожее мнение высказал Питер Брэдшоу из The Guardian, назвав трехчасовое кино "огромным скучным куском бессмыслицы", где сюжетные линии кажутся разрозненными и лишенными настоящего драматизма.

Даже сторонники технического гения Кэмерона, такие как Дэвид Эрлих из IndieWire, признали, что режиссер впервые за долгое время не смог открыть новые горизонты, заставляя зрителя наблюдать за тем, как один из величайших исследователей кино три часа подряд просто ходит по кругу.

Подобные замечания прозвучали и от обозревателя USA Today Брайана Труитта. Он обратил внимание на "бесконечные побочные сюжетные линии, разрозненное развитие персонажей и заимствованные сюжетные ходы", а также раскритиковал длительность фильма – 3 часа 15 минут – и общее ощущение усталости франшизы.

Не все отзывы были негативными

С другой стороны, не все отзывы были негативными. Оуэн Глейберман из Variety считает, что "Огонь и пепел" превосходит предыдущую часть благодаря более лаконичной и сфокусированной истории.

Мэтт Патчес из Polygon даже назвал новую ленту главным аргументом против искусственного интеллекта, подчеркнув невероятную физичность и детализацию цифровых персонажей, достигнутую благодаря титаническому труду команды визуальных эффектов.

Обозреватель Vulture Билге Эбири считает третью часть "самой богатой" во франшизе – той, в которой зрители больше всего погружаются в персонажей и мир Пандоры.

Бюджет "Аватара 3"

Несмотря на критику, коммерческие прогнозы остаются оптимистичными. По оценкам Deadline, фильм может собрать от 110 до 130 миллионов долларов в первый уикенд. Это особенно важно, учитывая бюджет: по данным Variety, производство фильма стоило по меньшей мере 400 миллионов долларов.

С учетом стандартного правила безубыточности x2,5, лента должна заработать около 1 миллиарда долларов, чтобы выйти в плюс, не учитывая масштабных маркетинговых расходов. Если же кассовые сборы не оправдают ожиданий, Кэмерон ранее предполагал возможность завершения франшизы уже после этой части, хотя планы на четвертый и пятый фильмы уже расписаны до 2031 года.

Сюжет фильма

Сюжет "Аватар: Огонь и пепел" непосредственно продолжает события ленты "Аватар: Путь воды" (2022), финал которой был сосредоточен на гибели Нетеяма – старшего сына Джейка Салли и Нейтири. Третья часть сосредотачивается на теме потери, мести и внутреннего раскола среди самих На'ви, что становится ключевым отличием фильма от предыдущих частей.

После смерти Нетеяма семья Салли пытается адаптироваться к новой жизни среди океанического клана Меткаина, однако эмоциональное напряжение только растет. Джейк все больше склоняется к жестким методам защиты семьи, тогда как Нейтири переживает глубокий личный кризис, который влияет на ее отношения с детьми и союзниками. Именно эта внутренняя драма становится важной составляющей сюжета, наряду с внешними угрозами.

