'Скорая' на площадке, травмы и карантин: как снимался детективный сериал 'Справа НБР'

На днях на экраны вышел украинский детективный сериал "Справа НБР", съемки которого проходили в период одних из самых масштабных обстрелов РФ. Работа над проектом была в июне 2025 года, когда украинские города регулярно подвергались массированным атакам дронов и ракет. Несмотря на травмы, карантин и работу под звуки воздушных тревог, команда смогла завершить все запланированные съемки.

Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе, съемочная группа работала фактически без пауз: после ночей с воздушными тревогами и обстрелами команда выходила на площадку сразу после завершения комендантского часа. Всего производство сериала продолжалось 58 съемочных дней.

И хоть на съемках удалось сохранить спокойную рабочую атмосферу без конфликтов, но без непредсказуемых ситуаций не обошлось. Уже в первый день съемок актер Сергей Стрельников, известный по фильмам "Буча", "Безславні кріпаки", "Брат за брата", во время сцены упал с мотоцикла и сильно поранил руку. Рана оказалась настолько глубокой, что ее не могли скрыть гримом.

Из-за того, что сцены снимали не в хронологическом порядке, ранение осталось и в кадре – поэтому герой Стрельникова – Коваль – появляется с пластырем на локте почти на протяжении всего сериала.

Еще один инцидент произошел во время репетиции сцены первого появления героини Дарьи Творонович – аферистки Софии. Актриса упала и серьезно травмировала ногу. Из-за сильного кровотечения на площадку вызвали скорую помощь, ведь команда опасалась открытого перелома. Медики госпитализировали актрису – перелом не подтвердился, однако рану пришлось зашивать.

Вскоре после этого съемочный процесс снова оказался под угрозой срыва. Актер Михаил Дзюба ("Каховський об'єкт", "Перевізниця"), который должен был участвовать в следующих сценах, сообщил, что перестал чувствовать запахи. Экспресс-тест подтвердил COVID-19, поэтому артиста отправили на десятидневный карантин. Из-за этого команда прямо на площадке меняла график работы, переносила сцены и переписывала часть сценария.

Сложными для актеров и технической команды стали и трюковые эпизоды. В одной из серий персонажи Коваль и София спускаются на веревках с седьмого этажа здания. Актриса согласилась исполнить сцену с прыжком в окно на страховочной веревке. Во время съемок операторы также работали в опасных условиях: один находился на веревке рядом с актерами, другой снимал кадр, высунувшись из окна на уровне седьмого этажа.

Для съемок динамичных сцен преследования операторская группа использовала нестандартные решения. Камеру со стедикамом весом около 40 килограммов устанавливали так, чтобы оператор мог двигаться на сегвее – это позволило получить более быстрые и плавные кадры погонь.

О чем сериал "Справа НБР"

События сериала разворачиваются вокруг подразделения Чрезвычайного бюро расследований, созданного для борьбы с самыми опасными преступниками. Команда работает быстро, решительно и часто на грани дозволенного.

Возглавляет группу оперативник Коваль – ветеран войны, для которого служба стала главным смыслом жизни. По замыслу сценаристки и шоураннера Анастасии Лодкиной, все герои в определенной степени одиноки, а сама команда постепенно становится для них своеобразной семьей.

По сюжету Коваль не подозревает, что его новая команда состоит из людей с темным прошлым – тех, кто причастен к чьим-то смертям и избежал прямого наказания в обмен на службу в правоохранительной системе. Их биографии остаются засекреченными, однако всех объединяет одержимость работой и стремление довести дела до конца.

