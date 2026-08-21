Сериал "Стерлинг-Пойнт", ставший хитом Prime Video, получит продолжение

Стриминг компании Amazon – платформа Prime Video – нашла свою нишу в производстве молодежных сериалов. После успеха "Лето, когда я стала красивой" и "За кампусом" компания выпустила ещё один хит – "Стерлинг-Пойнт", и его уже продлили на второй сезон.

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Как пишет Collider, все 5 эпизодов шоу вышли одновременно 5 августа, и сериал моментально попал в топ по просмотрам. Поклонники сразу же стали ждать новостей о продолжении истории, и платформа приняла официальное решение: "Стерлинг-Пойнт" получит второй сезон, который будет доступен зрителям в более чем 240 странах мира.

Дебютная часть сериала получила очень хорошие оценки от критиков и зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes ее рейтинг составляет 90% и 85% соответственно.

"Стерлинг-Пойнт" рассказывает о 17-летней Энни Джейкобсон. Она выросла в Нью-Йорке с братом-близнецом и любящим приемным отцом, но ее жизнь резко меняется, когда девушка получает в наследство от загадочного дедушки остров в Канаде. Там ее ждут новые друзья, первая любовь и скрытые семейные тайны.

Шоураннером и автором идеи выступила Меган Парк, известная по комедии 2024 года "Мое старое "я"" с Обри Плазой. Главные роли в первом сезоне исполнили Элла Рубин (Энни), Амелия Геферле (Рамона), Джейкоб Вайтедак-Лавуа (Эллис), Дэвид Куин Той (Рори) и Бо Брагасон (Уна).

Когда именно выйдет продолжение сериала "Стерлинг-Пойнт", пока неизвестно. Также не назначена дата начала съемок новых эпизодов.

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