Страшный до тошноты. Этот фильм ужасов Netflix назвали одним из лучших, который был снят по романам Стивена Кинга

Мрачный фильм ужасов "Игра Джеральда" от Netflix, основанный на одноименном романе Стивена Кинга, вызвал у зрителей "тошноту и обморок" после просмотра. Любая экранизация книг 76-летнего писателя, включая "Оно", "Кладбище домашних животных", "Керри", как оказалось, содержит много ужасающих моментов.

В последние годы Netflix получил права на перезапуск многих оригинальных фильмов по романам Кинга, а также на создание собственных адаптаций. "Игра Джеральда" с Карлой Гуджино и Брюсом Гринвудом в главных ролях – одна из кинолент, созданных эксклюзивно для платформы, пишет The Sun.

Фильм 2017 года рассказывает о том, как пара пытается оживить свой брак, арендовав дом у озера. После того, как мужчина неожиданно умирает во время прелюдии, жена остается прикована наручниками к раме кровати, и ей приходится бороться, чтобы выжить и освободиться. Вскоре героиня начинает грезить и встречается с собственными демонами.

Несмотря на то, что "Игра Джеральда" была выпущена семь лет назад, один из пользователей Netflix недавно спросил других подписчиков, что они думают о фильме:

"Хороший фильм, а книга еще лучше!"

"Понравилось – видел трижды".

"Ладно, я действительно едва не потерял сознание. "Игра Джеральда" был на паузе десять минут. Никогда раньше фильм не влиял на меня так".

"Не могу поверить, что это так повлияло на меня. Клянусь, я видел и похуже. Но я чувствовал себя плохо. Пришлось бежать в туалет и все такое".

Несмотря на пугающие сцены фильма, "Игра Джеральда" может похвастаться впечатляющими 91% на Rotten Tomatoes.

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