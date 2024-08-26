Самый добрый сериал современности может получить новый сезон, но это не самые лучшие новости

Популярный сериал от Apple TV+ "Тед Лассо", вероятно, получит четвёртый сезон. Весть должна была стать радостной для фанатов шоу, однако ценители комедии были скорее озадачены новостью. Финал предыдущего сезона стал логическим завершением истории, так что в сети возникли дискуссии, целесообразно ли продолжать телешоу.

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Ожидается, что главные актеры "Тед Лассо", включая Ханну Веддингем, Брета Гольдштейна и Джереми Свифта, вернутся к своим ролям. Об этом сообщает Deadline.

Трогательный сериал рассказывает об американском футбольном тренере Теде (Джейсон Судейкис) из Канзаса, которого нанимают руководить вымышленной британской футбольной командой AFC Richmond. Это заставляет главного героя, не имеющего опыта в тренерстве, изменить свою жизнь по ту сторону Атлантического океана, став настоящим лидером и наставником.

Что известно о продолжении сериала "Тед Лассо"

Возвращение актерского состава прокладывает путь к зеленому свету для четвертого сезона в зависимости от утверждения бюджета и расписания. Все потому, что исполнители некоторых ролей могли начать другие проекты, в которых они занимают главное место, сообщили источники. Если все элементы сойдутся, производство четвертого сезона должно начаться в 2025 году. Представители WBTV и Apple TV+ отказались от комментариев.

Почему новость смутила фанатов

Последняя серия третьего и, казалось бы, последнего сезона вышла на экраны в мае 2023 года. Опуская спойлеры, можно с уверенностью сказать одно – эпизод закрыл все сюжетные линии шоу. Продолжить историю можно разве что спин-оффами, предполагают в сети. Ключевым для пользователей является то, что в продолжении должен присутствовать Джейсон Судейкис, сыгравший главную роль.

"У меня смешанные чувства на этот счет! Но с другой стороны, мы снова можем наблюдать за Тедом Лассо и всеми этими удивительными людьми".

"Нам не нужен 4 сезон "Теда Лассо".

"А если серьезно, то они не могут сделать 4 сезон Теда Лассо без Теда Лассо на первом плане. Это был бы просто спин-офф".

"То есть сериал, над концовкой которого в прошлом году я сидела в слезах, получит 4 сезон?"

"Честно говоря, я не уверен, что нам это нужно. Будем надеяться, что создатели принесут что-нибудь свежее, иначе это просто затянется".

Почему сериал "Тед Лассо" получил популярность

На сайте IMDb шоу оценили в 8.8 баллов из 10, а критики платформы Rotten Tomattoes оставили "Тед Лассо" 90% хороших отзывов. Акцент сериала поставлен на юмор в сочетании с приятной атмосферой и некоторыми драматическими ситуациями – и все это в разгар футбольного сезона в Англии. Шоу пришлось по вкусу не только спортивным фанатам, но и рядовым зрителям.

Тед Лассо – положительный, отзывчивый и оптимистичный человек, который появляется в жизни несколько сварливых игроков клуба. Он обладает доброй волей, видит все с положительной стороны и находит решение для каждой проблемы, даже если это не слишком очевидно с первого взгляда. Тед Лассо существует в мире, где доброта, оптимизм и эмпатия – не столь уж частые характеристики сильных, вдохновенных и преданных своему делу лидеров. Сериал отличается от других отсутствием черного юмора и цинизма, что редко встретишь в современном кинематографе.

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