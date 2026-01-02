Самые провальные фильмы 2025 года: топ 5

В последнее время в киноиндустрии наметился тренд на соревнование бюджетами. Студии вкладывают в свои фильмы по несколько десятков, а то и сотен миллионов долларов и, в случае провала в прокате, несут колоссальные убытки.

Прошедший 2025 год отметился несколькими чрезвычайно громкими прокатными неудачами. Были ленты, которые проваливались из-за неадекватно высоких гонораров главным звездам, были непонятные новому поколению продолжения старых франшиз, а главная кинокатастрофа года просто не вылезала из скандалов. Блог World of Reel составил рейтинг фильмов, которые потерпели сокрушительное фиаско в 2025 году.

"Белоснежка", ориентировочные убытки – более 200 миллионов долларов

Студия Disney решила снять осовремененную игровую версию одного из своих самых успешных мультфильмов. Но с самого начала все пошло не так. Фанатов не устроила Рэйчел Зеглер в главной роли, нарисованные с помощью CGI-графики гномы отпугивали зрителей да и публика просто устала от многочисленных ремейков классики Disney. И, как вишенка на торте, разразился политически обусловленный скандал между главными актрисами Зеглер и Галь Гадот. Первая поддержала Палестину, а Гадот вступилась за Израиль.

На самом деле трудно сказать, сколько студия Disney потеряла на производстве "Белоснежки". Некоторые источники указывают, что бюджет ленты достигал 350 миллионов долларов. Но, если ориентироваться на официально заявленные 270 миллионов плюс расходы на маркетинг, ремейк становится крупнейшим финансовым фиаско года. Он опустошил казну студии более чем на 200 миллионов долларов.

"Миссия невыполнима: Финальная расплата", ориентировочные убытки – более 150 миллионов долларов

На первый взгляд сборы боевика режиссера Кристофера Маккуорри с Томом Крузом в главной роли впечатляют – 595 миллионов долларов. Но производство блокбастера обошлось студии Paramount в 400 миллионов. Как видим, фильм не смог достичь высот предыдущих частей. И как пресса ни старалась расхвалить ленту, она обернулась для своих создателей серьезными убытками. Ситуация настолько критическая, что следующий фильм серии вряд ли получит "зеленый свет" до момента полного перезапуска франшизы, который может произойти только через десятилетия.

"Трон: Арес", ориентировочные убытки – более 130 миллионов долларов

Студия Disney заявляла бюджет ленты на уровне 170 миллионов долларов, однако издание Deadline называло цифру в 220 миллионов. То есть "мышиный дом" вложил почти четверть миллиарда в продолжение фантастической франшизы, о котором никто не просил. Интерес к ленте был минимальный, мировые сборы в 142 миллиона выглядят катастрофически. Провальной называли саму идею потратить такие бешеные деньги на фильм с сомнительным Джаредом Лето во франшизе, которая не работала сорок лет.

"Бегущий человек", ориентировочные убытки – более 100 миллионов долларов

Еще одна дорогостоящая неудача Paramount. Боссы студии очевидно ошиблись, когда решили вложить 110 миллионов в фильм, главной приманкой которого является актер Глен Пауэлл. На самом деле он не смог привлечь в кинотеатры публику одним своим именем. Слабый или неправильно сориентированный маркетинг, прохладные отзывы критиков и отсутствие положительного "сарафанного радио" привели к полному провалу.

"После охоты, ориентировочные убытки – более 90 миллионов долларов

Убытки этой ленты кажутся катастрофическими, учитывая, что ее бюджет (без маркетинговых расходов) не дотягивал до 80 миллионов. Фильм режиссера Луки Гуаданьино рассказывал о борьбе женщин за свои права и против насилия, а на главную роль в него позвали Джулию Робертс. В результате произошел грандиозный провал. Критики разгромили ленту, зрителям она не понравилась еще больше, поэтому в кинотеатрах премьера собрала всего 9 миллионов. Что не покрыло даже 20-миллионный гонорар Робертс. Бывшая суперзвезда, у которой давно не было крупных проектов, стала одним из ключевых факторов такого провала.

