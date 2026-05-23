Российский фильм получил гран-при Каннского кинофестиваля: почему его не покажут в РФ

Новая лента российского режиссера Андрея Звягинцева "Минотавр" получила гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. "Минотавр" стал первой работой Звягинцева почти за десять лет. Сценарий, написанный самим режиссером, основан на картине Клода Шаброля 1968 года "Неверная жена".

Все главные роли в фильме сыграли российские актеры. Однако в России "Минотавр" наверняка не покажут, уверен режиссер, и предлагает россиянам смотреть его работу у "пиратов".

Звягинцев (ныне режиссер живет во Франции) впервые полностью снимал фильм за пределами России. Подавляющее большинство сцен было снято в Латвии.

Однако действие фильма происходит в России, в 2022 году. Главный герой – влиятельный бизнесмен, который одновременно сталкивается с необходимостью предоставить в военкомат данные о сотрудниках для их мобилизации на войну в Украине, и подозревает жену в измене.

В ленте снялись Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.

Это возвращение Звягинцева в Канны после девятилетнего перерыва, предыдущая его картина "Нелюбовь" на фестивале была представлена в 2017 году.

Андрей Звягинцев уверен, что его работу так или иначе, но посмотрят в России.

"По крайней мере все те, кто умеют нажать кнопку VPN – они точно увидят, потому что у "пиратов" эта картина будет. Я совсем не против, чтобы картину посмотрели нелегально. Другого пути она не имеет", – сказал режиссер.

Звягинцев добавил, что его съемочная группа попытается оформить ленте прокатное удостоверение в соответствующих инстанциях России, потому что ему "интересно, как отреагирует министерство культуры" – он "прекрасно понимает все резоны, по которым они скажут "нет", однако режиссеру "интересно пройти этот путь".

